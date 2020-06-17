Чемпионка мира Юлия Ефимова порвала отношения с мамой, оставив женщину на грани нищеты

Сегодня, 17 июня выяснились интересные подробности из жизни знаменитой на весь мир чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой. Как оказалось, ростовчанка уже три года не общается со своей мамой, которая в Волгодонске живет на одну пенсию.

Как призналась сама Татьяна Григорьевна в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов", три года назад общение с ее дочерью, именитой спортсменкой, внезапно прекратилось. Сейчас женщине 49 лет, она поселилась в старом домике, который принадлежит ее бывшему мужу Андрей Ефимову. Он, кстати, сейчас работает со своей дочерью в спортивном агентстве "EFIMOVA TEAM".

- Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на минимальную пенсию в 8500 рублей. У меня четыре собаки, восемь котов, огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году что-то случилось и ребенок перестал со мной общаться, - с досадой призналась женщина.

Татьяна Григорьевна рассказала, что пыталась выйти на связь со своей дочерью, но все безрезультатно. Она уточнили, что три года назад Юлия уехала в США и тогда общение резко прекратилось. Периодически ее бывший муж Андрей Михайлович присылает ей деньги, но от Юлии никаких вестей.

Татьяна Григорьевна с дочкой. Фото: личный архив Татьяны Ефимовой.

Изначально мы связались с ней, чтобы получить комментарий о ситуации с Андрей Митьковым, который считает, что семья Ефимовых присвоила себе 30 миллионов рублей и кинула агента.

- Андрея Митькова я знаю, я с ним знакома. Мы в Казани с ним были. Я передавала ему какие-то записи о Юлии. Но сейчас все связи оборвались, - добавила женщина.

Так и живет Татьяна Григорьевна в доме, который ей не принадлежит. Пока некогда ее самые близкие люди развивают бизнес с США, она сводит концы с концами на родной, донской земле.