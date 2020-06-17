2020-06-17T18:47:35+03:00
Общество

Чемпионка мира Юлия Ефимова порвала отношения с мамой, оставив женщину на грани нищеты

Татьяна Григорьевна живет в старом доме на одну пенсию в восемь тысяч рублей
Дадаян Давид
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Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. Фото: соц. сети.Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. Фото: соц. сети.
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Сегодня, 17 июня выяснились интересные подробности из жизни знаменитой на весь мир чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой. Как оказалось, ростовчанка уже три года не общается со своей мамой, которая в Волгодонске живет на одну пенсию.

Как призналась сама Татьяна Григорьевна в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов", три года назад общение с ее дочерью, именитой спортсменкой, внезапно прекратилось. Сейчас женщине 49 лет, она поселилась в старом домике, который принадлежит ее бывшему мужу Андрей Ефимову. Он, кстати, сейчас работает со своей дочерью в спортивном агентстве "EFIMOVA TEAM".

- Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на минимальную пенсию в 8500 рублей. У меня четыре собаки, восемь котов, огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году что-то случилось и ребенок перестал со мной общаться, - с досадой призналась женщина.

Татьяна Григорьевна рассказала, что пыталась выйти на связь со своей дочерью, но все безрезультатно. Она уточнили, что три года назад Юлия уехала в США и тогда общение резко прекратилось. Периодически ее бывший муж Андрей Михайлович присылает ей деньги, но от Юлии никаких вестей.

Татьяна Григорьевна с дочкой. Фото: личный архив Татьяны Ефимовой.

Татьяна Григорьевна с дочкой. Фото: личный архив Татьяны Ефимовой.

Изначально мы связались с ней, чтобы получить комментарий о ситуации с Андрей Митьковым, который считает, что семья Ефимовых присвоила себе 30 миллионов рублей и кинула агента.

- Андрея Митькова я знаю, я с ним знакома. Мы в Казани с ним были. Я передавала ему какие-то записи о Юлии. Но сейчас все связи оборвались, - добавила женщина.

Так и живет Татьяна Григорьевна в доме, который ей не принадлежит. Пока некогда ее самые близкие люди развивают бизнес с США, она сводит концы с концами на родной, донской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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