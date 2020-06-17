2020-06-17T16:55:01+03:00
Спорт

Пиарщик Юлии Ефимовой о скандале с ее бизнес-партнером: «Это полная ерунда. Он грязный журналист»

Спортивный агент олимпийской призерши считает, что бывший партнер "EFIMOVA TEAM" подобными "выходками" пытается привлечь к себе внимание.
Дадаян Давид
Поделиться:
Ю́лия Ефимова — российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира. Фото: "EFIMOVA TEAM"Ю́лия Ефимова — российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира. Фото: "EFIMOVA TEAM"
Изменить размер текста:

Пиар-менеджер знаменитой на всю страну пловчихи Юлии Ефимовой прокомментировала слова бывшего бизнес-партнера Андрея Митькова, который обвинил их в присвоении 30 миллионов рублей. Ольга считает, что таким образом Митьков пытается привлечь к себе внимание, и именно для этого допускает подобные высказывания.

Сегодня, 17 июня руководитель информагенства «Весь спорт» Андрей Митьков признался, что в 2017 году Ефимова и ее ближайшее окружение перестали поддерживать связь с ним. По его словам, это произошло после того, как семья получила от спонсоров, которых нашел Митьков, 30 миллионов рублей. Он предположил, что они решили самостоятельно распоряжаться деньгами и ни с кем не делиться.

"КП-Ростов" связалась с нынешнем агентом спортсменки Ольгой. Поняв в чем дело, Ольга не стала стесняться в выражениях и назвала Митькова "грязным журналистом".

- Это полная ерунда. Я даже не хочу комментировать такие вещи. Все знают, кто такой Андрей Митьков. Последняя его "выходка" по поводу Липницкой - отвратительно некрасиво. В принципе, как и многое, из-за чего Юлия Ефимова прекратила с ним работать, - прокомментировала Ольга.

Отвечая на вопрос о 30 миллионах, которые он якобы привлек для развития "EFIMOVA TEAM", менеджер ответила следующее:

- Эти деньги он просил на команду еще в свое время у спонсоров. Сначала ему надо было 60 миллионов, потом 50, сейчас 30. Эти цифры из его слов постоянно меняются. Вы должны понимать, что это человек-конфликт, грязный журналист. Даже не хочу на него нервы тратить, - призналась Ольга.

Она отметила, что "EFIMOVA TEAM" успешно работает, как и сама спортсменка Ефимова.

Для справки: команда Ефимовой или "EFIMOVA TEAM" – это спортивное агентство, обеспечивающее спортсменов и тренеров всем необходимым для достижения результата. Они совместно составляем план подготовки для спортсменов. Там же работает и отец Юлии - Андрей Михайлович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я привел в команду Ефимовой спонсора на 500 тысяч долларов". Спортивный агент рассказал о судьбе проекта Efimova Team. Сейчас Андрей Митьков не общается с прославленной спортсменкой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анфиса Резцова: Юрлова и Логинов должны тренироваться со всей сборной, а не по-отдельности
В нашем биатлоне даже в период пандемии продолжается жесткая перестрелка. На 11 июля намечен созыв перевыборной конференции главы федерации, хотя президент СБР Владимир Драчев просидел в своем кресле только половину из четырехлетнего срока
«Бавария» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха и в следующем туре может оформить досрочное чемпионство в Германии
Представляем вашему вниманию обзор матча 31 тура чемпионата Германии Бундеслига Бавария – Боруссия Менхенгладбах, который прошел 13 июня на «Альянц Арене»
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг 12 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 31 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Новости 24
Спортсменка из Швеции стала ростовской гандболисткой
ФК "Ростов" выдали лицензию для участия в еврокубках
В Ростове-на-Дону строят новую инфекционную больницу
Ростовским байкерам напомнили о шлемах и правилах
Жена футболиста Дмитрия Тарасова оказалась недовольна поездами
Свыше 103,5 тысячи онлайн-мероприятий: В ЮФУ подвели первые итоги работы в дистанционном формате
Ростовчанке на седьмом месяце беременности удалили злокачественную опухоль
В Ростовской области более 800 млн рублей по льготной ипотеке выдал ВТБ
Огромный град убил птиц и уничтожил часть урожая в Ростовской области
Глава министерства здравоохранения Ростовской области не исключает новую волну COVID-19
В Ростовской области медики стали реже болеть коронавирусом
Министр здравоохранения Ростовской области: в борьбе с коронавирусом мы не вышли на плато
В Ростове на «темное дело» инженера толкнули мачты освещения
В Ростовской области 57 беременных женщин оказались заражены коронавирусом
Успех ФК "Ростов" - точный расчет Валерия Карпина
В небе над Ростовом пролетели военные самолеты
В Ростове-на-Дону танк повредил асфальт в центре города
Десантники пройдут строем во время парада Победы в Ростове-на-Дону
В Ростовской области планируют убрать три миллиона гектаров ранних зерновых
Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 72 человек