Пиарщик Юлии Ефимовой о скандале с ее бизнес-партнером: «Это полная ерунда. Он грязный журналист»

Пиар-менеджер знаменитой на всю страну пловчихи Юлии Ефимовой прокомментировала слова бывшего бизнес-партнера Андрея Митькова, который обвинил их в присвоении 30 миллионов рублей. Ольга считает, что таким образом Митьков пытается привлечь к себе внимание, и именно для этого допускает подобные высказывания.

Сегодня, 17 июня руководитель информагенства «Весь спорт» Андрей Митьков признался, что в 2017 году Ефимова и ее ближайшее окружение перестали поддерживать связь с ним. По его словам, это произошло после того, как семья получила от спонсоров, которых нашел Митьков, 30 миллионов рублей. Он предположил, что они решили самостоятельно распоряжаться деньгами и ни с кем не делиться.

"КП-Ростов" связалась с нынешнем агентом спортсменки Ольгой. Поняв в чем дело, Ольга не стала стесняться в выражениях и назвала Митькова "грязным журналистом".

- Это полная ерунда. Я даже не хочу комментировать такие вещи. Все знают, кто такой Андрей Митьков. Последняя его "выходка" по поводу Липницкой - отвратительно некрасиво. В принципе, как и многое, из-за чего Юлия Ефимова прекратила с ним работать, - прокомментировала Ольга.

Отвечая на вопрос о 30 миллионах, которые он якобы привлек для развития "EFIMOVA TEAM", менеджер ответила следующее:

- Эти деньги он просил на команду еще в свое время у спонсоров. Сначала ему надо было 60 миллионов, потом 50, сейчас 30. Эти цифры из его слов постоянно меняются. Вы должны понимать, что это человек-конфликт, грязный журналист. Даже не хочу на него нервы тратить, - призналась Ольга.

Она отметила, что "EFIMOVA TEAM" успешно работает, как и сама спортсменка Ефимова.

Для справки: команда Ефимовой или "EFIMOVA TEAM" – это спортивное агентство, обеспечивающее спортсменов и тренеров всем необходимым для достижения результата. Они совместно составляем план подготовки для спортсменов. Там же работает и отец Юлии - Андрей Михайлович.

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