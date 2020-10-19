«Отель-призрак»: ростовчанин купил путевку в давно закрывшийся пансионат

Сотни россиян проводят отпуск в Ялте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса спутала планы на отпуск для многих россиян. Вместо заграничных поездок туристы устремились на отечественные курорты. Однако вместе с отельерами в сезон активизировались и мошенники. Жертвой одной из обманных схем стал ростовчанин Николай Королев. Он и десятки других людей купили путевку в крымский пансионат, а в итоге остались без денег и отдыха.

«ПАНСИОНАТ НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ»

Николай с женой и детьми спланировали поездку в начале августа. Они отказались от турецкой экзотики и отправились в знаменитый Крым. Подходящее предложение попалось сразу — четырехместный номер в одном из легендарных пансионатов Ялты. За 63 тысячи отдыхающим предлагали две просторные комнаты с видом на кипарисовую аллею и море.

Николай подписал договор с компанией*, якобы представлявшей пансионат. Семья планировала заселиться 13 августа на десять дней.

— За два дня до отъезда нам написали, что пансионат не прошел проверку санитарных норм. Якобы открытие перенесли на сентябрь. Извинились, пообещали вернуть деньги за путевки, — рассказал Николай.

Ростовчанин и его близкие решили больше не рисковать и улетели в Турцию. Поначалу в компании отвечали, что разобрались, передали документы в бухгалтерию и вот-вот отправят деньги. Через неделю «отельеры» пропали.

Представители компании обещали вернуть деньги. Фото: скрин переписки героя публикации.

ДЕСЯТКИ ОБМАНУТЫХ

В конце сентября супруга Николая Оксана обратилась в прокуратуру Республики Крым. В ведомстве сообщили, что такими вопросами занимается полиция, а потому туда и направили обращение. Ростовчане полагают, что на столе в МВД оказалась далеко не одна такая жалоба.

— Мы нашли группу в соцсетях, которую создали такие же обманутые туристы. Там десятки человек, история у всех одна: подписали договор, заплатили, но так и не въехали. Выяснилось, что пансионат вообще давно закрыт.

Сейчас сообщество обманутых туристов насчитывает уже 43 участника. Люди делятся историями и ответами из правоохранительных органов. Супруге Николая пока лишь сообщили, что обращение рассмотрено и зарегистрировано. Однако кто-то из ее «друзей по несчастью» уже узнал о результатах проверки.

Так, Надежде Крыловой из Волгограда сообщили, что пансионат не работает с 2014 года. Вот уже который год здание находится на реконструкции. Сайта у отеля нет, а кто связывался с туристами — неизвестно.

Кроме отельеров и туроператоров туристов ожидают мошенники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

Фишинг — распространенная форма мошенничества

— Это распространенная форма мошенничества не только в Крыму, - рассказали «КП» начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова. - Так называемый фишинг, когда мошенники реализуют путевки, используя сайты-двойники и сайты-подделки.

Ситуацию с ялтинским пансионатом в МВД пообещали пояснить в ответе на официальный запрос. Пока ответа на него издание не получило. А по номеру туристической компании, указанному для связи, не ответили.

*Название компании и пансионата, а также ответы правоохранительных органов на запросы обманутых туристов имеются в распоряжении редакции «КП-Ростов».