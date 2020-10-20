Счет идет на десятки: выросло число обманутых туристов, купивших путевки в пансионат Ялты

Об отдыхе в Ялте мечтает почти каждый турист. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полиции Крыма сообщили о 80 обманутых туристах, которые купили путевки в пансионат Ялты у мошенников. Люди отдали десятки тысяч (!) рублей, чтобы забронировать номер в давно неработающем пансионате.

Реклама пансионата размещалась в интернете. Отдыхающие связывались по указанным контактам, бронировали номер и перечисляли электронные платежи. По данным МВД Крыма, туристы отдавали за жилье от 20 до 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что сам пансионат действительно не работает с 2014 года. Все это время здание находится на реконструкции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников, которые связывались с туристами, разыскивают полицейские.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к мошенническим действиям и восстановлению прав и законных интересов потерпевших, — прокомментировали в МВД по Республике Крым.

Правоохранители направили требование о блокировке сайта. Они изучают счета, использовавшиеся при оплате путевок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отель-призрак»: ростовчанин купил путевку в давно закрывшийся пансионат

Пандемия коронавируса спутала планы на отпуск для многих россиян. Вместо заграничных поездок туристы устремились на отечественные курорты. Однако вместе с отельерами в сезон активизировались и мошенники. Жертвой одной из обманных схем стал ростовчанин. Он и десятки других людей купили путевку в крымский пансионат, а в итоге остались без денег и отдыха. (подробности)