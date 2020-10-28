День Народного Единства в Ростове-на-Дону 4 ноября 2020: полная программа праздничных мероприятий

Фото: Правительство РФ

День Народного Единства в Ростове-на-Дону 4 ноября: уже на следующей неделе, в среду, россияне будут отмечать большой государственный праздник. Это день берет свое начало в начале 17 века, когда наша страна погрузилась в смутное время. Опричнина Ивана Грозного привела к народным волнениям, а его смерть спровоцировала бесконечные царские перевороты. Голод и войны только усугубили и без того тяжелое положение страны.

Этим решили воспользоваться поляки. Они нагрянули в Москву и захватили город. Спасением для России стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые организовали народное ополчение и отбили столицу у захватчиков.

История праздника постоянно менялась. Сначала он стал церковным, верующие в этот день почитали Казанскую икону Божьей Матери. Так продолжалось вплоть до образования СССР. В Советское время он стал праздником великой октябрьской революции. В 2005 году его переименовали в День Народного Единства.

Как правило, в 4 ноябре люди не идут на работу. Официально праздник имеет статус выходного дня. Тысячи жителей Ростова-на-Дону и области каждый год выходят на улицы, участвуют в различных мероприятиях, которые заранее подготовили местные власти. Так было вплоть до нынешнего года, пока не нагрянул коронавирус. Инфекция спутала планы, заставила жить в новых условиях, где нет места для массовых гуляний, где люди не могут собираться в большие компании. Именно поэтому, все праздничные мероприятия в Ростове-на-Дону в этом году пройдут в режиме онлайн.

Памятник "Минин и Пожарский" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Как отметят праздник в Ростове-на-Дону

МАУ «Городской Дом Творчества». Социальные сети ("Ю-туб", "ВК", "Инстаграм", сайт)

Онлайн концерт, посвященный Дню народного единства

Хороводно - игровой праздник онлайн ко Дню народного единства от группы ведущих фестивального движения «Хороводы России» в городе Ростове-на-Дону

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС

1 НОЯБРЯ

Час информации «В дружбе народов – единство России»

3 НОЯБРЯ

Час патриота «Сыны Отечества – защитники земли русской»

Исторический экскурс «Минин и Пожарский – защитники земли русской»

Виртуальный день информации «Наша сила в единстве»

Историческая экскурсия «Страна непобедима, когда един народ»

Информ-досье «Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского»

Виртуальное досье «День единения»

Познавательный час «Наша сила - в единстве»

Познавательно — игровая программа «День единства навсегда»

Исторический час «Герои народного ополчения»

4 НОЯБРЯ

Виртуальный праздник «Россия. Родина. Единство»

Героико-патриотический час «Путь к единству»

Мастер-класс «Мы вместе, мы едины»

Час правовой культуры «Три символа на фоне истории»

Экскурс в историю «России славные сыны»

Исторический экскурс «В единстве – сила»

МБУ «ГКДЦ им. М. Горького». Социальные сети ( "ВК", "Инстаграм", "ФС")

4 НОЯБРЯ

11.00 - Тематический блок «История возникновения Дня народного единства»

13.00 - Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «С Днём народного единства»

15.00 - Видео-поздравления «Мы-дети России!»

МБУ Детский парк им. В. Черевичкина. Социальные сети ("Инстаграм")

3 НОЯБРЯ

Конкурс на лучшую фотографию и исторических фактов о празднике «День народного единства»

Конкурс рисунков

4 НОЯБРЯ

Поздравление с праздником «Днем народного единства»

Итоги конкурса

МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая. Социальные сети (Инстаграм, ВК, ФС)

4 НОЯБРЯ

11:00 - Поздравление от посетителей парка «Пример народам – наш народ!»

12:30 - Викторина «Наш народ!»

13:00 - Пост стихотворения от ТКФ «Театр русской традиции» «Все – как один!»

14:00 - Челлендж «Мы едины!»

15:00 - Интересные факты «Колорит России!»

МАУ ПКиО им.Н.Островского. Социальные сети (Инстаграм, ВК)

4 НОЯБРЯ

11.00 - «Россию объединяет единство и дружба»- рассказ о празднике

11.30 - Творческая мастерская «Матрёшка на день народного единства»

12.00 - «В единстве – наша сила!» - артисты поют о Родине

Празднование Дня Народного Единства в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАУ Парк культуры и отдыха Левобережный. Социальные сети (Инстаграм)

4 НОЯБРЯ

Пост о Дне народного единства

Фильм о создании Дня народного единства

МБУ Парк культуры и отдыха им. Октября. Сайт

4 НОЯБРЯ

«В единстве наша сила» - историческая страница, о Минине и Пожарском, объединении народов против захватчиков

«Великие мужи и герои земли русской» (о полководцах и героях)

«Стихи о Родине» - ростовская поэтесса Н.Н. Жиркова (аудиофайлы)

Песни о России

МБУ Парк культуры и отдыха Дружба (ул. Капустина 1/1а). Социальные сети (ВК, ОК, ФС)

4 НОЯБРЯ

в Российской истории

Владимир Путин о празднике 4 ноября: День народного единства Москва 2019

Видеопрезентация «Путешествие в историю праздника: 4 ноября – День народного единства»

Документально-исторический кинопоказ:«День Народного единства»

Художественно-исторический кинопоказ: фильм «1612. Хроники смутного времени»

Программа «Загадки русской истории. Время самозванцев»

Исторический кинопоказ: программа "Конец смутного времени"

Мультпоказ «Встреча» об обретении иконы Казанской иконы Божьей Матери

Концерт в Кремле ко Дню народного единства (2016)

МБУ ДО «Детская школа искусств №8» г. Ростова-на-Дону. Сайт

3 НОЯБРЯ

Вывешивание флагов и шаров на здание ДШИ №8

4 НОЯБРЯ

Поздравление с Днем народного единства

Онлайн-выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства (15 рисунков)

Видео исполнения обработки русской народной песни «Заиграй, моя волынка»

Видео исполнения песни «Журавли»

МБУ ДО ДШИ ОКО им. Кима Назаретова. Социальные сети (Инстаграм)

4 НОЯБРЯ

Акция - «Мы народ единый». Солисты-вокалисты Муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова поздравляют музыкальным фрагментом жителей Донского края

Акция - «Мы вместе». Учащиеся школы создают рисунки

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева. Социальные сети (Инстаграм, Ю-туб, сайт)

4 НОЯБРЯ

Видеоролик #МЫВМЕСТЕ

Видеоролик «4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

Видеоролик #МЫВМЕСТЕ (выставка художественных работ)

МБУ ДО ДШИ №3 имени М. И.Глинки. Сайт

2 НОЯБРЯ

Выставка работ обучающихся отделения ИЗО

4 НОЯБРЯ

Онлайн-концерт отделения струнных инструментов

Онлайн-концерт хореографического отделения

Онлайн-концерт вокального отделения

Онлайн-концерт фортепианного отделения

Онлайн-концерт отделения народных и духовых инструментов

МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иавнова. Социальные сети (Инстаграм)

4 НОЯБРЯ

«Мы любим свою отчизну. Поем ей и славим ее». Концерт учеников вокального отдела

«Ко дню Народного единства-классики русского и Советского композиторского искусства». Концерт отделов

МБУ ДО ДШИ №6 им. Г.В. Свиридова. Социальные сети (ВК, Инстаграм, Ю-туб)

4 НОЯБРЯ

Онлайн концерт участников и преподавателей МБУ ДО ДШИ №6 им. Г.В. Свиридова, посвященное Дню народного единения

Трансляция во дворе школы патриотических песен

Размещение флагов России, Ростовской области и города Ростова-на-Дону на фасаде школы

МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша. Социальные сети (ВК, ФС, сайт)

26 ОКТЯБРЯ - 4 НОЯБРЯ

Онлайн-концерт на официальном сайте учреждения

Онлайн-концерт на странице школы ВКонтакте

Концерт ансамбля «Лебедушки», руководитель Е.В. Бедненко

Онлайн-концерт на странице школы Фейсбук

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова(№2)». Социальные сети (ВК, Ю-туб)

2 НОЯБРЯ

Поздравление Театра танца «Галатея» Выступление на международном

конкурсе в Польше

Поздравление учащихся струнного отделения

Поздравление учащихся эстрадно-джазового отделения

3 НОЯБРЯ

Поздравление от концертмейстерского класса

Поздравление от класса электронных музыкальных инструментов

Поздравление от преподавателей народных инструментов

4 НОЯБРЯ

Поздравление от преподавателей хореографического отделения

Поздравление от преподавателей эстрадно-джазового отделения

Поздравление от класса гитары

С праздником поздравляют наши внуки