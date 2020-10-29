«Нечистоты и жуткая вонь»: ростовчане живут в новом районе среди канализационного болота

Все происходит в микрорайоне "Вертолетное поле". Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Западного района Ростова-на-Дону вот уже несколько месяцев живут среди болота, которое из затопленного люка разливается по округе. Об этом «Комсомолке» рассказал местный житель, который каждый день выходит во двор и наблюдает, как окрестности заливает нечистотами. В итоге, Владимир прислал видеозапись коммунального бедствия на горячий номер «Комсомолки»* и в подробностях рассказал историю борьбы местных жителей с коммунальщиками.

РАЗНОСИТСЯ ПО ВСЕМ РАЙОНУ

Действо происходит на улице Батуринской, рядом с домом 165/13. Там находится канализационный люк. Несколько раз в неделю он переполняется и ручей канализационных отходов струится сквозь отверстия наружу. Несколько минут и земля перестает впитывать бесконечный поток жидкости, а плоды цивилизации скапливаются на поверхности, образуется фекальное озеро.

- Фекалии текут рекой! Стоит жуткий запах. Полная антисанитария, - говорит обеспокоенный мужчина. - Мы даже выкопали траншею, чтобы отвести эту реку подальше от дома и не допустить отравление всей территории.

На кадрах видно, как густая жидкость после нехитрых земельных работ стала вытекать теперь уже прямо на дорогу. А проезжающие мимо авто разносят ее по всему району, который медленно, но верно окутывает отвратительный запах.

ЧИСТИМ РАЗ В ТРИ ДНЯ

В итоге, ростовчане стали писать во все инстанции: сначала обратился в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации. Письмо спустили в мэрию города, а оттуда в администрацию Советского района, и же после дошли до городского «Водоканала».

- Нам сказали, что причина кроется в самих жителям, которые выбрасывают в канализацию бытовой, строительный мусор и прочие предметы. Чтобы не допустить выхода из строя дорогостоящего оборудования коммунальщики установили специальные ловушки, - говорит житель дома.

«Комсомолка» обратилась за разъяснением по ситуации в Ростовский Водоканал. Как оказалось, коммунальщики периодически в ручную устраняют последствия халатного отношения к оборудованию местных жителей.

- «Вертолетное поле» - это самый проблемный по канализации район, - сообщили в пресс-службе компании. - Наши сотрудники поставили там дополнительный ловушки, чтобы избежать засоров, чистят их раз в три-четыре дня. Но все равно канализация забивается.

Специалисты говорят, что сейчас новостройки активно заселяются новыми жильцами, которые делают ремонт. И есть вероятность, что нечистоплотные строители просто смывают в канализацию мусор, и получается то, что получается. В итоге решить проблему может только внимательное отношение самих людей. А пока это не произойдет, местным жителям придется терпеть болото у себя под окнами, запасаться резиновыми сапогами и противогазами.

АЛЛО!

Есть чем поделиться, пишите на номер «Комсомолки» в Whathapp 8-909-409-00-00.

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