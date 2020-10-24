Привить планируют больше 60 процентов дончан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от гриппа в Ростове-на-Дону 2020: где сделать прививку и какую вакцину выбрать. В донской столице уже стартовала кампания вакцинации от гриппа. Все больше и больше ростовчан пытаются сделать прививку в ближайших к дому государственных или же частных клиниках.

КАЖДЫЙ ЧИХ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Надо сказать, что в наши тяжелые коронавирусные времена грипп стал более ужасающим для жителей донского региона. Ведь, раньше отважные ростовчане ходили на работу не только с кашлем и насморком, но даже с температурой: с трудом сползая утром с кровати, заболевший работник выпивал все возможные лекарства и отправлялся зарабатывать на жизнь. С приходом нового типа вируса все в корне изменилось. Сейчас даже при малейшем росте температуры тела, не говоря уже о более заметных - кашле и насморке - дончане не могут продолжать работу. Кроме того, все понимают - в любой момент грипп и ОРВИ могут вызвать осложнения в виде пневмонии, а за дверью еще и коронавирус караулит.

Ростовские медики говорят, что прививку от гриппа, если нет противопоказания, нужно делать обязательно. Во-первых, она минимизирует осложнения, если вы в вдруг подхватите грипп. А, во-вторых, будете знать, что болезнь пройдет в более легкой форме. Именно поэтому лучше подстраховаться заранее и сделать прививку от этой инфекции сейчас. Ростовские эпидемиологи советуют: лучше всего прививаться от гриппа в первые два осенних месяца. Хуже всего делать прививку в декабре, потому что именно в это время возрастает риск заболеть ОРВИ и ОРЗ или даже пневмонией.

На Дону вакцинация от гриппа началась с конца лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ

- По последним данным в Ростовской области против гриппа уже привиты 898 736 человек, в том числе за счет средств федерального бюджета – 294 656 детей и 7 517 беременных женщин вакциной «Совигрипп», - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Еще 577 007 взрослых - вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М», а за счет средств работодателей - 27 073 дончанина. Всего же в Ростовской области планируется вакцинировать 60% дончан.

Надо сказать, что Дону прививать от гриппа начали с конца лета. Тогда же по городу - в парках, торговых центрах и возле больниц - работали мобильные пункты вакцинации, возможно, они заработают вновь, важно лишь не упустить этот момент.

В первую очередь, прививка делается детям и подросткам, учителям, медикам, соцработникам, водителям, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями и пенсионерам. Все они наиболее подвержены инфекции.

Кстати, для некоторых работающих ростовчан, которым достаточно сложно выбраться на прививку среди рабочего дня, сформируют специальные прививочные бригады, которые будут выезжать на предприятия и в организации города. А вот, если работодатель не считает нужным прививать коллектив, то каждый дончанин вправе сделать прививку самостоятельно.

КУДА ИДТИ И СКОЛЬКО СТОИТ

Проще всего сделать прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства. Но стоит отметить, что по городу существуют еще, как минимум, два десятка медицинских учреждений, в которых также проводится эта процедура, правда, не бесплатно.

Если вы пришли в поликлинику по прописке, то укол от гриппа не будет стоить ничего. Важно то, что прививки будут сделаны только после предварительного осмотра, а записаться на него сейчас можно только дистанционно - через интернет или по телефону колл-центра. Такие же условия и в мобильных пунктах вакцинации. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

А вот в различных частных клиниках и медцентрах за прививку придется отдать от 360 до 1500 рублей.

ЧТО КОЛЮТ

Известно, что донские клиники чаще всего используют отечественную вакцину «Совигрипп». По словам медиков, российский препарат хорошо себя проявил в прошлом году, после него можно без осложнений перенести птичий и свиной грипп. В состав вакцины входят штаммы типа А и В. Также в препараты включены штаммы H1N1, H3N2 и «Виктория». Они выбраны именно потому, что по информации Роспотребнадзора, эти виды гриппа были слабо распространены, а значит - иммунитет выработан совсем у небольшого числа дончан.

Но, если вас не устраивает вакцина, имеющаяся в поликлиниках, то можно самостоятельно приобрести ее в аптеке. Там горожанам предоставляется достаточно большой выбор, а именно: Агриппал (S1, антиген вируса гриппа типа А аллантоисный, антиген вируса гриппа типа В, антиген вируса гриппа типа В аллантоисный), Бегривак (вакцина гриппозная инактивированная элюатно-центрифужная жидкая, вакцина гриппозная химическая адсорбированная убитая жидкая (АГХ-вакцина)), Гриппол и Гриппол Плюс, Инфлювак (моновалентная субстанция вируса гриппа типа А, моновалентная субстанция вируса гриппа типа B), Пандефлю, Ультрикс и Флюарикс.

Однако перед покупкой в обязательном порядке стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Потому что есть вероятность того, что у организма может быть индивидуальная непереносимость к тем или иным компонентам вакцины.

Проще всего сделать прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ

Здесь тоже все индивидуально. Но специалисты говорят, что в первую очередь нельзя делать прививку тем, у кого есть непереносимость белка куриного яйца. И тогда можно подобрать вакцину, в которую этот компонент не входит.

Также запрещена прививка детям до полугода и тем, у кого предыдущая вакцина вызвала какие-либо осложнения.

Кроме того, вакцинация от гриппа не подойдет таким ростовчанам, у кого есть острые заболевания или в данный момент происходит обострение хронических болезней. В этом случае прививку можно будет сделать только через две-четыре недели после полного выздоровления.

И наконец, провести вакцинацию нельзя и тем, кто перед самой прививкой почувствовал какие-либо недомогания, например: головную боль, легкую заложенность носа или боль в суставах, то есть первые симптомы вирусной инфекции.

Стоит отметить, что онкология, беременность и иммунодефицитные состояния не являются противопоказаниями для вакцинации. Но лучше все же проконсультироваться с доктором.

А ЧТО ПОСЛЕ

Неизвестно, как может повлиять прививка, поэтому всем, сделавшим ее, рекомендуется запастись первые полчаса побыть возле медкабинета. Не лишним будет запастись жаропонижающими и противоаллергическими. Это необходимо сделать, так как могут возникнуть жар или неожиданно может проявиться аллергия на препарат.

Кроме того, медики не рекомендуют пить алкоголь в течение трех дней после прививки, чтобы не ослаблять ее действия. Не стоит есть и экзотические фрукты в этот период, также, не стоит увлекаться лежанием в горячей ванной и походами в холодный бассейн, так как перепад температуры может повлиять на действие вакцины.

А в первые сутки лучше и вовсе не мочить место укола, это, конечно, на действие укола не повлияет, но может вызвать раздражение кожи. А для максимальной пользы нужно воздержаться от посещения людных мест в первые дни. Ну, и на конец, не нужно расчесывать место укола, так как можно занести туда инфекцию.

ВАЖНО

Как не заразиться

В первую очередь соблюдать масочный режим и почаще мыть руки или же обрабатывать их антисептиком. Врачи также советуют промывать и полость носа, в особенности после улицы и поездок в общественном транспорте.

Следует также избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Поможет избежать заражения и частое проветривание помещений и влажная уборка в них. И разумеется, народные методы – лук, чеснок, лимон и имбирь. Можно и попить поддерживающие иммунитет витамины.

Если случается так, что в семье кто-то заболел гриппом, то следует незамедлительно начать прием противовирусных препаратов для профилактики (их должен назначить врач, - прим. автр.). Нужно также следить и за своим образом жизни – высыпаться, правильно питаться и делать физические упражнения.

КОНКРЕТНО

Кому обязательно надо делать прививку

- детям от полугода до трех лет, от трех до шести лет,

- учащимся школ, студентам высших и средних учебных заведений (до 18 лет и старше),

- медикам, учителям, водителям общественного транспорта, коммунальщикам,

- пожилым людям старше 60 лет,

- беременным женщинам, призывникам,

- ростовчанам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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О важности вакцинации, возможных последствиях и о том, как и где ростовчанам сделать прививку, говорим в эфире радио «Комсомольская Правда-Ростов» на 89.8 FM (подробности)