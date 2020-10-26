«Чтобы спасти больных коронавирусом»: Бизнесмены собрали 4 миллиона рублей для больницы под Ростовом-на-Дону

На собранные деньги закупят все необходимое оборудование. Фото: администрация Каменска-Шахтинского.

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается напряженной. Кто-то ждет помощи от властей, другие от врачей, а третьи решили помочь и тем, и другим. Так, предприниматели небольшого городка под Ростовом-на-Дону объединились во благо общей цели - открытия дополнительных коек для больных коронавирусом.

ЗА НЕДЕЛЮ - 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Как рассказал первый замглавы администрации Каменска-Шахтинского Александр Срыбный, каждый день здесь выявляют десятки новых зараженных и в ковидный госпиталь, рассчитанный на 75 мест, продолжают поступать новые пациенты. Уже сейчас его загруженность превышает 100 процентов, он не справляется с количество заболевших. Существующих сил не хватает для лечения всех, кто в нем нуждается.

В итоге, идея объединиться с бизнес-сообществом родилась на заседании "Союза работодателей", который уже многие годы помогает в решение социальных задач. И те не остались в стороне: благодаря финансовой поддержке десятков городских предпринимателей, удастся закупить все необходимое оборудование в инфекционное отделение местной ЦГБ. - Пожертвования отправляли как крупные заводы, производства так и небольшие индивидуальные предприниматели, - продолжает Александр Николаевич. - Буквально за неделю удалось собрать около четырех миллионов рублей. За счет этих денег и средств областного бюджета мы сможем обеспечить всем необходимым 60 дополнительных коек.

Речь идет о закупке спецоборудования, которые необходимо инфицированным. В первую очередь это кислород и вся соответствующую техническая инфраструктура.

- С помощью этих средств мы планируем закрыть первоочередную потребность в кислородных баллонах, - добавляет начальник городского отдела по экономике Евгений Дронов. - В сутки их требуется около 250 штук, а каждый стоит по 10 тысяч рублей. Уже потратили 2,6 миллиона рублей. На все потребуется около шести миллионов рублей пожертвований.

По всем расходам администрация города отчитывается перед бизнесменами.

"Я РОДИЛАСЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ"

Интересно, что в сборе приняли участие уже 25 предприятий и компаний города. Скидывались даже небольшие организации. Так, например, деньги отправила руководитель одной из городских станций технического обслуживания.

- Поймите, это моя малая родина. Я родилась в этом городе и живу здесь. Рассчитывать на помощь сверху не всегда приходиться, а городской бюджет скуден. Поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих, - говорит Елена Александровна. - Я со своей стороны пожертвовала 250 тысяч рублей. Также поступили многие другие небольшие организации.

К слову, в соцсетях некоторые подозревали, что "жест доброй воли" возник после многочисленных угроз со стороны администрации. Якобы в компаниях будут проходить жесткие проверки, если их руководители не пожертвуют деньги. Елена Александровна опровергла эту информацию, отметив и другие проекты, реализованные таким образом.

- Мы и ранее собирали деньги на общее дело. Так, купили пианино в музыкальную школу, построили детские площадки, помогли местному футбольному клубу, - вспоминает собеседница.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ситуация по коронавирусу в Каменске-Шахтинском ухудшается с каждым днем. Часто он становится вторым среди всех городов области по числу новых зараженных. Только за последние сутки там выявили 27 инфицированных, а всего заболело более 1000 человек. Больше только в Ростове-на-Дону, где за 24 часа зафиксировали почти 100 жителей с подтвержденным диагнозом.

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