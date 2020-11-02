«Мальчик, пойдем я тебе что-нибудь куплю»: неизвестный мужчина приставал к ребенку в Ростове-на-Дону

Не так давно в районе орудовал настоящий маньяк, насильник. Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Ростовчане опасаются, что на улицах города появился «новый маньяк». Подозрительного мужчина заметили жители микрорайона «Суворовский» на минувших выходных, 31 октября-1 ноября 2020 года. Неравнодушные люди сразу сообщили об этом в социальных сетях и стали распространять информацию по чатам в месенджерах.

По словам женщины, которая и стала оповещать людей, все случилось вблизи гипермакета, расположенного в самом центре нового района. Некая Олеся, предположительно ее дочь-старшеклассница, возвращалась со школы, как вдруг, заметила неподалеку мужчину с маленьким мальчиком.

Изначально девочка не обратила на них внимания, подумала, что они родственники - отец и сын. Однако, сделав несколько шагов, услышала их разговор. Мужчина заманивал ребенка, предлагал пойти с ним, обещал купить что-нибудь вкусное.

- Олеся сразу отреагировала, подошла и спросила у мальчика: «А ты его знаешь?» Школьник помотал головой, ответил, что нет. Она сразу взяла его за руку и чуть ли не понеслась с ним наутек, - говорит жительница района.

Выяснилось, что мальчик учится в местной школе во втором классе. До сих пор точно неизвестно, что хотел мужчина от мальчика и, какие преследовал цели. Однако жителей эти факты насторожили.

- Там обязательно есть камеры. Информацию нужно передать участковому, - советуют подписчики паблика, где разметили пост.

В главном Управлении МВД России по Ростовской области «Комсомольской правде» сообщили, что проводят проверку по факту появления сообщений в соцсети. Однако никаких заявлений по этому поводу в правоохранительное ведомство не поступало.

Между тем, не так давно в этом же районе орудовал настоящий маньяк, серийный убийца и насильник. Поймать его не могли 18 лет. За это время он убил и надругался над пятью женщинам, о чем сам признался, когда отступать было некуда. Его задержали в ноябре 2018 года по подозрению в убийстве 24-летней жительницы «Суворовского». Следователи подняли старые дела и доказали его причастность и к другим тяжким преступлениям. Выяснилось, что он поджидал молодых девушек, накидывал ремень на шею и оттаскивал в безлюдные места, где и совершал свои грязные дела. В мае этого года его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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