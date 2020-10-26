Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 октября 2020 года: еще 306 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 306 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 26 октября прирост за сутки - 306 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 28 746 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 306 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 169 человек. Врачи не смогли спасти жизни 745 дончан. Выздороветь удалось 23 172 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 684,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 39 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (69), Новошахтинске (48), Неклиновском районе (19), Волгодонске (17), Каменске-Шахтинском (15), Новочеркасске (13), Семикаракорском районе (13), Шахтах (11), Батайске (10), Песчанокопском (9), Тарасовском (9), Миллеровском (8), Красносулинском (7), Тацинском (6) районах, Таганроге (5), Гукове (4), Ремонтненском (3), Багаевском (3), Белокалитвинском (3), Веселовском (3) районах, Донецке (3), Азовском (2), Аксайском (2), Волгодонском (2) районах, Звереве (2), Егорлыкском (2), Кагальницком (2), Морозовском (2), Октябрьском (2), Сальском (2), Заветинском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Цимлянском (1), Чертковском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 % - от 46 до 65 лет, 22,9 % - от 66 до 79 лет, 5,9 % - старше 80 лет, 6,2 % - дети. В стационарах содержатся 2 151 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин в возрасте 60, 71, 73, 79 лет и 81 года и шестеро мужчин – 57, 65, 66, 74, 83 и 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 16 174 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 87,62 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 103,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 037 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 885,8 тысячи исследований.

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