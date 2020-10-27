Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 октября 2020 года: количество зараженных превысило 29 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 27 октября прирост за сутки - 312 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 29 058 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 312 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 178 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 756 дончан. Выздороветь удалось 23 253 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 691,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (92), Каменске-Шахтинском (27), Неклиновском районе (20), Гукове (19), Азовском районе (18), Азове (14), Новочеркасске (14), Батайске (12), Белокалитвинском (11), Волгодонском (8), Миллеровском (8), Семикаракорском (8) районах, Таганроге (7), Волгодонске (6), Каменском (6), Сальском (5), Красносулинском (4), Усть-Донецком (4) районах, Новошахтинске (3), Шахтах (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3), Милютинском (3), Зерноградском (2) районах, Звереве (1), Багаевском (1), Веселовском (1), Егорлыкском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1), Орловском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 20,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,2 % - от 46 до 65 лет, 22,1 % - от 66 до 79 лет, 8,7 % - старше 80 лет, 3,5 % - дети. В стационарах содержатся 2 197 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 23, 57, 78, две 80 лет, а также 82 и 88 лет и четверо мужчин – 67, 74, 83 и 90 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 16 407 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 87,93 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 104,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 046 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 894,8 тысячи исследований.

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