«Я знал, что могу с первого раза»: Ростовчанин продает свои картины за миллион рублей

Мужчина перенес на картиру свою боль и обиду. Фото: Светлана Макеева

Недаром говорят, что стресс может стать движением вперед. Так случилось с Владимиром из Ростова-на-Дону, жизнь которого в этом году круто изменилась. После перенесенного шока мужчина решил попробовать себя в новом амплуа и впервые в жизни занялся творчеством. Взял в руки карандаш, чистый лист бумаги и принялся рисовать свою первую картину.

Для начала получилось неплохо. Автор понял, что на этом можно зарабатывать и выставил домашний шедевр на продажу. Так она и появилась на одном из сайтом бесплатных объявлений.

Правда, удешевлять свой труд новоиспеченный художник не стал: установил цену, которую можно сравнить с работами именитых мастеров — в один миллион рублей.

Согласитесь, немалая сумма, тем более для начинающего художника. Но, как признается сам творец, это картина для него имеет особое значение. Ведь он нарисовал ее в глубоком стрессе, который не каждому под силу пережить.

Как оказалось, летом на него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» за невыполнение муниципального контракта, заключенного с администрацией одного из шахтерских городов. Сам бизнесмен отрицает свою вину. И даже попытался восстановить доброе имя, но ничего не получилось. Сейчас дело находится в суде, вскоре огласят и приговор.

На картине снайпер охотится на лисицу во время какого-то заседания. Фото: сайт "Юла"

И тогда все происходящее с ним он попытался отразить на холсте. Так сказать, выплеснуть все эмоции на холсте. Работа выполнена карандашом. На обратной стороне - небольшое стихотворение собственного сочинения.

- Я знал, что смогу нарисовать с первого раза. Стихами выразил суть картины. А цена - это как заявка о себе. Сейчас вот пишу уже третью картину, - рассказал мужчина.

Обе картины сейчас, действительно, на продаже. Правда, спрос не велик — в сумме 49 просмотров за пару дней. Зато, если получится найти покупателя, то ростовчанин станет богаче сразу на два миллиона рублей.

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