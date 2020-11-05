Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 ноября 2020. Фото: архив "КП"

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 ноября 2020: заразились еще 311 человек. По состоянию на 5 ноября в Ростовской области выявили еще 311 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным донского правительства, заболели более 32 тысяч жителей. За последние сутки выздоровели 137 человек, а всего - более 25,5 тысячи.

Новые инфицированные обнаружены в 37 городах и районах области. Большинство, как обычно, в Ростове-на-Дону. За ним идет Сальский район, Таганрог и Неклиновский район.

На данный момент лечение в стационарах получают 1 939 человек. Среди них в тяжелом состоянии находятся 155 пациентов. Они не могут самостоятельно дышать, врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 10 человек. Это семь женщин пенсионного возраста и трое мужчин - от 42 до 59 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания, что и могло вызвать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 894 человека.

Под медицинским наблюдением в области пребывают 18937 человек. Всего врачи обследовали более 109,4 тысячи человек.

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