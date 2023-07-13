Что связывает «короля кинокомедии» Михаила Пуговкина с Ростовом

Ирина Константиновна Пуговкина не так давно переехала в Ростов-на-Дону. Фото: Ольга ГОПАЛО

Сто лет со дня рождения исполнилось 13 июля 2023 года «королю кинокомедии» Михаилу Пуговкину. Еще в 2016 году в интернете появилась петиция, в которой ростовчанин обратился в горадминистрацию с просьбой: назвать именем известного киноактера Михаила Пуговкина, на фильмах которого выросло не одно поколение, городскую улицу. Рассказываем, что связывало любимого миллионами артиста с Ростовом-на-Дону.

Актер был в жизни таким же как и на экране. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Улицы Ростова названы в честь героев, таких как Вавилов, Оганов, Петренко, которые защищали наш город от немецко-фашистских захватчиков. Однако до настоящего времени нет улицы Михаила Пуговкина, а ведь именно он, народный артист СССР, Кавалер Ордена Отечественной войны, освобождал наш край, - обратился автор петиции Артем Хлякин. - Сейчас в городе строится большой микрорайон, в котором появляются новые улицы, поэтому уместным было бы назвать одну из них именем любимого киноактера.

К слову, электронные подписи под обращением за сутки уже поставили почти две сотни наших земляков.

- Чудесный актер. И было бы правильно назвать его именем новую улицу, - поддержал начинание другой ростовчанин, Виктор Богославский.

А между тем, как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов», вдова народного артиста переехала на Дон и перевезла сюда все экспонаты музея Михаила Пуговкина. Мы встретились с Ириной Константиновной. К слову сказать, о петиции она узнала от журналиста "КП". Так что, название для новой улицы города - народная инициатива.

Кадр из фильма Фото: Ольга ГОПАЛО

В далеком 41-м году принимал участие в освобождении Ростовской области

Выяснилось, что несколько лет крымский «Центр Михаила Пуговкина» находился в Алуште и Ялте. От посетителей не было отбоя. Однако не так давно местные власти взвинтили стоимость аренды - с 15 до 70 тысяч рублей, чем вынудили съехать Ирину Пуговкину, которая вместе с экскурсоводами проводила экскурсии, рассказывая о жизни и творчестве мужа.

Как оказалось, с донским краем Михаила Пуговкина связывает фронтовая юность - любимец миллионов в далеком 41-м году принимал участие в освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

- Михаил Иванович, будучи скромным человеком, не любил рассказывать о своей фронтовой жизни, как прошел через мясорубку 1941-го, - поведала Ирина Пуговкина. - Сам он был родом из глубинки - деревни Расшивки Ярославской области. Потом семья переехала в Москву в 1936 году. Я знала только, что после съемок фильма «Дело Артамонова», где он сыграл Гришу Барсова, Пуговкин сам ушел добровольцем на фронт. Он был еще 17-летним мальчишкой. От Москвы прошел, в том числе и до Красного Крыма, это под Ростовом, где шли жестокие бои. Михаил воевал в составе 353-й стрелковой дивизии. 29 июня 1942 года его ранили - осколки попали в лицо и левую ногу, началась гангрена. И, надо сказать, что в те годы из-за большого конвейера раненых медикам было проще всего ее отрезать. Спасла, в том числе, телеграмма Сталина: «Прекратить ампутацию конечностей всех солдат и офицеров». В итоге, операция у Пуговкина длилась четыре часа, но врачам удалось его спасти. После выписки из госпиталя он 22 дня добирался до Москвы.

Боевой путь Михаила Пуговкина. Фото: Ольга ГОПАЛО

Детали пребывания Михаила Пуговкина на Дону удалось выяснить полковнику юстиции запаса Владимиру Зайченко (ныне он председатель попечительского совета "Центра Михаила Пуговкина", - прим. авт.). В архиве Минобороны были запрошены серьезные документы, благодаря которым удалось восстановить путь дивизии, в составе которой воевал киноактер. До этого же было только известно, что Пуговкин был рядовым в разведке. Уже позже выяснилось, что он был командиром отделения. А ведь много лет это было белым пятном в его биографии. Фронтовые заслуги киноактера еще нуждаются в исследованиях, работа в этом направлении продолжается.

Владимир Зайченко по крупицам восстанавливает боевой путь киноактера Пуговкина. Фото: Ольга ГОПАЛО

«Мика, ты будешь артистом!»

После, вернувшись в столицу, Пуговкин поступил в театр, где работал до войны. Старшие артисты говорили: «Мишенька, как мы счастливы, что ты живой вернулся, - тебе нельзя погибать». Они же и рассказали о Театре-студии МХАТ, открытие которой инициировал Иосиф Сталин. Там как раз шли вступительные экзамены. И Пуговкин, у которого за плечами уже был актерский опыт, отправился поступать. Тем более, что в детстве в деревне, где без него не проходил ни один праздник, говорили: «Мика, ты будешь артистом!» Так и случилось.

Приказ об окончании МХАТ. Фамилия Пуговкин значится под номером 11. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Вы только представьте, в составе комиссии было 22 человека - все известные в театральной среде люди, народные артисты, а Пуговкин был из сельской глубинки с тремя классами образования, потому что школы как таковой там не было, - вспоминает Ирина Константиновна. - Михаил Иванович пел и танцевал, выписывал кренделя вокруг трости (раненая нога болела, и он был вынужден ходить с палочкой, - прим. авт.). Читал им басни, которые слышал только по радио, приправляя их деревенским «чаво». Но даже это не смутило приемную комиссию. Они хохотали от души. И он так очаровал всех этих людей, что они, не задумываясь, приняли его на учебу. Но когда председатель комиссии Москвин сказал: «Вы приняты, давайте аттестат», Пуговкин искренне удивился: «А что это такое?» Тут-то и выяснилось, что абитуриент окончил только начальную школу. Тогда Москвин пошел по верхам в Кремле, пытался дойти даже до Сталина, чтобы попросить принять в театр молодое дарование.

Постановка Каверина Московский драматический театр. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Такой талантливый парень с палочкой, - обращался он к ним, - а потерял аттестат зрелости на фронте. Я лично его найду и принесу.

Так Михаил Иванович и стал студентом.

Роли у Пуговкина были разные Фото: Ольга ГОПАЛО

В жизни Михаил Иванович был таким же, как на экране

В общей сложности, в кино Пуговкин проработал 65 лет. За всю свою жизнь "король кинокомедии" снялся в 148 (!) фильмах. Когда же у актера спрашивали: «Какой ваш любимый фильм?», он задавал встречный вопрос: «А вы как считаете?» Услышав ответ, произносил: «Вот и я тоже так думаю». В жизни Михаил Иванович был таким же, как на экране, - веселым, улыбчивым и жизнерадостным. Его обожали и любили миллионы.

Актер сыграл в 148 фильмах. Фото: Ольга ГОПАЛО

Патриарх Алексий, увидев актера в жизни, со словами «Вы согрели наши души» попросил его супругу: «Сфотографируйте нас с любимым отцом Федором». А когда узнал, что за все эти годы Михаил Иванович так и не отказался от веры, за что ему долго не давали звание Народного артиста РСФСР, еще больше расположился к нему. Кстати, так блестяще сыграть роль священнослужителя Пуговкину помог не только талант, но и пример перед глазами - в детстве на одной улице с ним росли десять поповских детей.

На встрече с президентом РФ в 2002 году. Фото: Ольга ГОПАЛО

Были встречи у Пуговкина и с Президентом Владимиром Путиным, а еще он был вхож во многие дома. Но последние годы своей жизни прожил в Алуште. Именно в Крыму, кстати, сняли много картин с его участием, в него он влюбился с первого взгляда.

Пуговкин был дружен со многими людьми. Фото: Ольга ГОПАЛО

Здесь же 15 лет назад был создан «Центр имени Михаила Пуговкина», который ежегодно устраивал ретрокинофестивали «Виват, комедия!», аналогов которым не было во всем мире. Каждый был посвящен определенной теме, а для участия в них в Крым съезжались знаменитости со всей страны. Силами Центра были сняты и 12 документальных фильмов.

Во время съемок на набережной Ялты. Фото: Ольга ГОПАЛО

Требовалось 25 тысяч долларов

В свое время в Ялте даже собирались поставить скульптуру-памятник актеру на городской набережной - это должен был быть отрывок из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Там как раз снимался эпизод с Натальей Селезневой, которая в кадре пела «И ливни хлещут упруго...».

Вот такой монумент должен был появиться на набережной Ялты. Фото: Ольга ГОПАЛО

Крымские скульпторы даже сделали макет, форму, но оказалось, что ближайшее место, где его могли бы отлить в бронзе, - Ростов-на-Дону. Требовалось 25 тысяч долларов. Почти три года назад скульптуру-памятник по частям на маршрутке перевезли в ростовскую мастерскую. И все это время собирали деньги. А после случилось то самое повышение аренды, и Ирина Константиновна вместе с музеем оказалась на улице. Один из ростовчан, приехав и не обнаружив музея великого артиста на прежнем месте, отыскал вдову и предложил ей переехать на Дон.

Костюмы, в которых снимался актер. Фото: Ольга ГОПАЛО

«Бац, бац - и мимо!»

Вот уже месяц все музейные экспонаты - личные вещи актера: фотографии, киноленты документы, костюмы со съемок (только одних головных уборов - целая коробка) - покоятся в одном из хранилищ Ростова. А сам «Центр Михаила Пуговкина» обрел пристанище в ДК «Ростсельмаш». Ирина Константиновна вместе со своими помощниками ведет большую поисковую работу по истории кино, активную исследовательскую работу, открывает фестивали, ездит по библиотекам, организует выставки и творческие встречи с актерами, со многими из которых до сих пор сохранились дружеские отношения, и мечтает, чтобы памятник ее мужу, как и музей любимого артиста, стал популярным среди ростовчан и гостей южной столицы.

Киноактеру присвоили звание любимца всех времен и народов. Фото: Ольга ГОПАЛО

Правда, помещение, которое им досталось, - это пока еще бывшая кухня, которая располагалась в здании ДК. Сейчас это комната, где еще остались столы, вытяжки, утварь от прежних хозяев. Администрация города обещала произвести здесь ремонт в августе этого года, чтобы музей таки распахнул двери.

Ирина Пуговкина с художником Никасом Сафроновым. Фото: Ольга ГОПАЛО

Ирина Пуговкина местным властям верит, как и в то, что памятнику Михаилу Ивановичу на Дону быть. Городские власти уже определили под него место - центральный парк Ростова имени Горького. Правда, ввиду военного прошлого Пуговкина, предложили макет Яшки-артиллериста из фильма «Свадьба в Малиновке». Там его персонаж знаменит коронной фразой: «Бац, бац - и мимо!».

К слову, предварительный макет памятника уже создан, сейчас его еще усовершенствуют. Но, чтобы отлить двухметровую скульптуру в бронзе, необходимо порядка 1,5 миллиона рублей. И вдова артиста искренне надеется, что ростовчане и все желающие примут в этом благом начинании активное участие.

Роли и фильмы. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Даже если каждый сбросится по сто рублей, это будет внушительная сумма, - говорит Ирина Пуговкина. - Ведь на творчестве киноактера выросли несколько поколений. И я уверена, что люди не пройдут мимо этой просьбы.

Роли и фильмы. Фото: Ольга ГОПАЛО

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Подписать петицию о том, чтобы присвоить улице города Ростова-на-Дону название "имени Михаила Пуговкина", можно здесь.