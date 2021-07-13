«Бац-бац — и мимо!»: в Ростове до сих пор не установили памятник народному артисту Михаилу Пуговкину

Один из самых ярких образов Михаила Пуговкина - Яшка-Артиллерист в "Свадьбе в Малиновке". Фото: стоп-кадр из фильма.

Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке», режиссер Якин из «Иван Васильевич меняет профессию», отец Федор из «Двенадцати стульев» - яркие образы, которые создавал в кино Михаил Иванович Пуговкин любимые поколениями дончан. 13 июля исполняется 98 лет со дня рождения «короля кинокомедии». «КП — Ростов-на-Дону» достала из архивов несколько фактов о том, как связана жизнь и память народного артиста с донским краем.

ПРОШЕЛ ДОРОЖКОЙ ФРОНТОВОЙ

В далеком 1941 году будущий народный артист СССР, Кавалер Ордена Отечественной войны принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

- Михаил Иванович, будучи скромным человеком, не любил рассказывать о своей фронтовой жизни, как прошел через мясорубку 1941-го, - рассказала в одном из своих первых интервью «КП — Ростов-на-Дону» вдова народного артиста Ирина Пуговкина. - Сам он был родом из глубинки - деревни Расшивки Ярославской области. Потом семья переехала в Москву в 1936 году. Я знала только, что после съемок фильма «Дело Артамонова», где он сыграл Гришу Барсова, Михаил Иванович сам ушел добровольцем на фронт.

В 1941 году артист воевал на донской земле. Фото: кадр из фильма

Он тогда был еще 17-летним мальчишкой. От Москвы прошел, в том числе и до Красного Крыма (это под Ростовом), где шли жестокие бои. Воевал в составе 353-й стрелковой дивизии. 29 июня 1942 года его ранили - осколки попали в лицо и левую ногу - началась гангрена. Тогда из-за невообразимого количества раненых медикам было проще быстро отрезать ногу и спасти жизнь нескольким бойцам, а не тратить много времени, сохраняя конечность. Возможно, спасла и телеграмма Сталина: «Прекратить ампутацию конечностей всех солдат и офицеров». В итоге, операция длилась четыре часа, но врачам удалось его спасти. После выписки из госпиталя боец 22 дня добирался до Москвы.

В архиве Минобороны были запрошены серьезные документы, благодаря которым удалось восстановить путь дивизии, в составе которой воевал киноактер. До этого же было только известно, что Пуговкин был рядовым в разведке. Позже выяснилось, что он был командиром отделения.

Король кинокомедии сыграл в 148 фильмах. Фото: Ольга ГОПАЛО

МУЗЕЙ — НА СЕЛЬМАШЕ

Ровно пять лет назад, в год кино в России, в ДК «Ростсельмаш» открылся единственный в России музей Михаила Пуговкина. Ростовчане смогли посещать экскурсии с кинопоказом, увидеть сценические костюмы, редкие фотографии, афиши, награды и другие вещи, связанные с жизнью народного артиста.

- Мы постоянно занимаемся поиском и работой над новыми материалами и пытаемся расширить, - рассказала Ирина Константиновна, переехавшая тогда в донскую столицу.

Все личные вещи, кинопленки, награды и другие предметы, которые связаны с любимым актером были собраны лично Ириной Константиновной. Некоторые документальные фильмы пришлось выкупать у других музеев.

Ростов — единственный город, где работает музей памяти Михаила Пуговкина, но не первый. Сначала супруга актера открыла такой центр в Крыму. Ежегодно в «Центре Михаила Пуговкина» проводились ретрокинофестивали «Виват, комедия!».

Для участия в них в Крым съезжались знаменитости со всей страны. Силами Центра были сняты и 12 документальных фильмов. Когда произошло резкое повышение суммы аренды за помещение, Ирина Константиновна с музеем осталась на улице. Один из ростовчан, приехав и не обнаружив музея великого артиста на прежнем месте, отыскал вдову и предложил ей переехать на Дон.

Костюмы, в которых снимался актер, можно увидеть в музее. Фото: ГОПАЛО Ольга

ПАМЯТНИК ЯШКЕ

Уже много лет ждет воплощения в жизнь памятник, посвященный Михаилу Пуговкину. Первый макет разработали для Крыма: это был образ режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Но отлить в бронзе памятник могли только в Ростове — работа и доставка обошлись бы в непосильную для вдовы сумму.

С открытием музея Ирина Константиновна не оставила идеи увековечить память народного артиста в бронзе. Но на Дону выбрали не Якина, а другой образ — Яшки-артиллериста из «Свадьбы в Малиновке». Эта роль Пуговкина запомнилась всем фразой, которая стала уже поговоркой: «Трубка 15, прицел 120! Бац-бац — и мимо!».

В 2017 году донские депутаты собрали деньги на памятник. Стало известно, что место для монумента найдут в парке им. Горького, автором должен стать известный российский скульптор Дмитрий Лындин (автор «Коробейника» и «Первоклассника», памятника футболисту Виктору Понедельнику и других композиций). Проект до сих пор не воплощен в жизнь. Известно, что в декабре 2020 года ростовские общественники вновь предложили установить памятник Михаилу Пуговкину в Ростове наряду с другими деятелями советского кинематографа.

Этот образ должны были увековечить в бронзе на набережной Ялты, но не получилось. Фото: кадр из фильма

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