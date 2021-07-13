Прямо из космоса: Часть корабля «СОЮЗ» космонавт Юрий Усачев подарил школьному музею Ростовской области

Знаменитый выпускник донецкой школы, побывавший на орбите, вдохновляет ребят изучать космическую тему. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Музей школы № 5 города Донецка Ростовской области носит имя своего земляка - космонавта Юрия Усачева. Известный дончанин об этом помнит и при малейшей возможности старается пополнить фонд новыми эксклюзивными экспонатами.

И вот прямиком из столицы большой бандеролью пришли множество интересных вещей: благодарственные письма, адресованные космонавту президентом и Правительством РФ, медали и, конечно, самая ценная часть посылки – настоящая часть теплозащиты спускаемого аппарата корабля «Союз».

ЧАСТЬ ОТ КОРАБЛЯ «СОЮЗ» ПОПАЛА К НАМ НЕ СЛУЧАЙНО

Юрий Владимирович - бывший выпускник донецкой школы, поэтому администрация достаточно тесно с ним сотрудничает. Еще в 2014 году школа стала носить имя космонавта, а в 2015 открылся музей «Земля. Космос. Вселенная», для которого Усачев на свои деньги закупил мультимедийное оборудование. Помимо этого, Юрий Владимирович принимает активное участие в жизни учреждения - проводит открытые уроки и рассказывает ребятам о космосе. Школьники поздравляют космонавта с праздниками, а он в свою очередь жертвует экспонаты для музея: так случилось и с частью теплозащиты от спускаемого аппарата корабля «Союз».

Обломок верхнего слоя теплозащиты лобового теплозащитного экрана корабля "Союз" теперь стал ценным экспонатом. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- В этом году перед днем космонавтики школа готовила проект на областной конкурс, но нам не хватало немного экспонатов. Я обратилась к Юрию Владимировичу с просьбой пополнить фонт музея, - говорит директор школы Анна Ихласова.

Ко Дню космонавтики доставить посылку не удалось, возникли проблемы с доставкой. Но через какое-то время бандероль все же пришла в Донецк. Часть корабля «Союз» принадлежит лично Усачеву, поэтому он смог передать ее фонду школьного музея.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР Анна Николаевна рассказывает, что благодаря музею удалось многих ребят заинтересовать космической темой. Школьники познают далекий мир космоса воочию не только благодаря экспонатам, но и наблюдая личную историю Усачева.

Космонавт лично подписал подарок музею. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Он обычный человек из небольшого города, но смог достичь таких высот. Это очень мотивирует ребят, вызывает интерес. Для них Юрий Владимирович - пример того, что далекая мечта о космосе может стать реальностью, - говорит директор.

По словам руководителя, презентовать пополнение музейного фонда планируется в сентябре.

- Сначала мы проведем экскурсию для своих учеников, расскажем про новые экспонаты, - рассказывает Анна Николаевна. - А затем дадим объявления в городскую газету о том, что пополнен фонд музея, и все, кому интересно, могут прийти и посмотреть. Для этого человек может прийти на вахту и сказать, что хочет посмотреть на новые экспонаты - проведут без проблем.

Юрий Усачев помогает школьному музею, показывая ученикам, что и обычный донецкий школьник может побывать в космосе. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

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