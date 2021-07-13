Азовский музей завершил реставрацию кости мамонта, найденной росгвардейцами в сумке на обочине

Теперь находка стала экспонатом Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике завершилась реставрация сенсационной «находки века» - тазобедренной кости доисторического животного – шерстистого мамонта. Ее, к слову, два года назад случайно обнаружили у обочины дороги (!) бдительные сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Мы поговорили с участниками событий. Забегая вперед, скажем: история больше напоминает детектив.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ СУМКА

Началось все буднично и просто. В августе 2019-го наряд вневедомственной охраны по Азовскому району патрулировал вверенную ему территорию. Азов - городок южный, уютный с богатейшим историческим прошлым и, в основном, законопослушными гражданами. Максимум, что здесь обычно случается по сводке – это мелкое хулиганство или какой-то бытовой дебош. Улицы зеленые, тенистые, с особнячками позапрошлого века. Есть, где спрятаться прохожим от летнего зноя…

На одной из таких улочек стражи правопорядка - старший группы задержания Алексей Лаврентьев и полицейский-водитель Василий Басенко - заметили в кустах у обочины подозрительно стоящую бесхозную дорожную сумку. Это показалось странным: мало ли что? Рядом ведь школа… Необходимо было проверить, что в ней. Соблюдая меры предосторожности, заглянули внутрь и увидели... Кость! Да не простую, а огромную!

Примечательно, что незадолго до этого, на соседней улице во время строительных работ обнаружили древнее захоронение целой семьи - то ли скифской, то ли сарматской. Работы остановили, вызвали археологов, начались раскопки. Вот и обнаружив эту гигантскую кость, тоже решили, что это артефакт из далекого-далекого прошлого.

- Доложили начальству. Вызвали историков из музея, - вспоминают прапорщики в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону». - Было абсолютно ясно, что она не может принадлежать ни одному из известных ныне крупных домашних животных: ни лошади, ни корове. Предположили, что это может быть какой-то раритет из раскопок прошлых веков.

Увидев бесхозную дорожную сумку на обочине, росгвардейцы приготовились к самому худшему, но никак не к исторической находке. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ВОДИЛИСЬ БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЛЕТ НАЗАД

В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике находке обрадовались. Специалисты установили, что это тазобедренная кость шерстистого мамонта, представляющая несомненную историческую ценность. Такие водились на территории современной Ростовской области более полумиллиона (!) лет назад. Находка – большая удача и сенсация. Правда, темный цвет кости говорил о том, что она пролежала в речных отложениях и нуждается в серьезной реставрации.

Кто именно ее обнаружил в земле и выставил в сумке у дороги - до сих пор остается загадкой. Может, таким образом, от кости решил избавиться какой-то местный житель, прокладывавший коммуникации на своем участке и не желавший, чтобы потом там начались раскопки. Или ее припрятал рыбак, случайно обнаруживший древнюю находку и решивший потом выручить за нее хороший куш…

Кость пролежала в речных отложениях и нуждалась в серьезной реставрации. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

А что? Между прочим, в соседнем регионе в 2020 году сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку незаконного вывоза за границу двух бивней мамонта и еще трех фрагментов костей этих доисторических животных. Нелегальные торговцы планировали выручить за исторические артефакты кругленькую сумму. Но в отношении них возбудили уголовное дело.

В азовском же «детективе» мы располагаем лишь версиями развития событий. Главное - благодаря бдительности сотрудников Росгвардии все завершилось хорошо. Кстати, бойцам группы задержания эту историю до сих пор вспоминают. Мол, такие, все найдут, если потребуется: и кость мамонта, и иголку в стоге сена.

На территории Ростовской области обитали и мамонты, и гиганты–динотерии. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ИМЕНА ПОЯВЯТСЯ В ЭКСПОЗИЦИИ

Вместе с временно исполняющим обязанности начальника отдела вневедомственной охраны по городу Азову и Азовскому району Евгением Жеребцовым мы отправились в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Специалист по связям с общественностью музея Лариса Мазурчик продемонстрировала нам ту самую находку бойцов - тазобедренную кость шерстистого мамонта после реставрации.

Как оказалось, ей присвоят номер и она будет отправлена в фонды музея, либо выставлена в экспозицию вместе с еще одной найденной в наших краях костью мамонта. Сотрудники музея признательны бойцам Росгвардии за бдительность и такую находку настолько, что намерены в описании к этому экспонату указать, как те ее обнаружили.

В описании экспоната обязательно расскажут об истории удивительной находки и впишут имена бойцов Росгвардии. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ДОН - РОДИНА МАМОНТОВ?

Кстати, те, кто удивится: неужели же Дон - родина мамонтов, окажутся не так уж и далеки от истины. Миллионы лет назад эти исполинские животные появились в Сибири и оттуда распространились в Европу. Так что когда-то, в доисторические времена по донским степям и на Тамани бродили мамонты и другие удивительные животные. Останки, которые были обнаружены на этих землях, после реставрации представлены сегодня в экспозиции Азовского музея.

Так, например, там есть практически полностью собранный из разных фрагментов цельный скелет шерстистого мамонта. Его кости были случайно найдены скромным экскаваторщиком, работавшим в карьере неподалеку от Азова, а отреставрированы специалистами из Санкт-Петербурга.

В музее представлен и скелет Кавказского эласмотерия (род вымерших млекопитающих из семейства носороговых, обитавших в Евразии - ред.), его еще называют Кавказским Единорогом, с единственным в мире сохранившимся до наших времен черепом. Найден он был на раскопках 2005–2011 года на Таманском полуострове.

В музее можно увидеть и восстановленные скелеты гигантов–динотериев – вымерших древних млекопитающих отряда хоботных. Они обитали в долинах рек и лиманов, питались водными и околоводными растениями.

Практически каждый из этих экспонатов появился в музее благодаря необычной случайной находке. А еще - благодаря неравнодушным людям, которые сообщили о ней ученым. И те, в свою очередь, восстановили по крупицам облик тех существ, которые раньше населяли нашу планету, бескрайние земли Дона и Тамани.

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