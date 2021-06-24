Музей истории Ростова: каким он будет и когда появится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С момента официального появления «Музея истории города Ростова-на-Дону» прошел год. Но двери для ростовчан храм истории еще не распахнул. Когда появится музей истории города, каким он будет, и какое участие в его создании могут принять сами ростовчане.

Об этом и многом другом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM с замглавы администрации города по соцвопросам Еленой Кожуховой и членом общественной палаты Ростова-на-Дону, вдохновителем музея истории города Еленой Смирновой.

И ВСЕ-ТАКИ «ДОМ С АНГЕЛАМИ»

- Елена Николаевна, история с музеем длится очень долго. Менялись предложения о том, в каком здании он должен быть размещен, менялись и сроки его открытия. Какие сейчас последние новости?

- В прошлом году мы создали юридическое лицо. И весь 2020-й посвятили вопросу подбора необходимого помещения. Как оказалось, это одна из непростых тем. С экспертами сошлись во мнении, что это должно быть историческое здание. Первое такое подобрали на улице Социалистической, 77. Но когда стали отрабатывать требования пожарной безопасности, то, к сожалению, оно оказалось неподходящим. Поэтому был предложен новый объект - на улице Московской, 72, или, как его называют ростовчане, «Дом с Ангелами».

На сегодняшний день Департаменту строительства дано поручение подготовить предложение по финансовым ресурсам на разработку проектно-сметной документации. Сегодня определяется объем финансовых средств. На августовском заседании городской Думы будут выделены средства на реконструкцию и реставрацию данного дома.

- В каком состоянии сейчас здание?

- В аварийном. Но с точки зрения архитектуры оно сохранилось. Средства, выделенные в августе, пойдут на его осмотр и на обследование грунтов. Плюс будут проработаны вопросы, связанные с реставрацией внутренних и наружных помещений. Архитекторы и строители подскажут нам правильное решение.

- Какие примерно сроки открытия музея?

- Планируем, что ремонт будет проходить минимум полтора года. Но открытие музея - не только здание. Это еще и сбор музейных экспонатов.

И нельзя говорить, что в городе нет музея. С 1910 года работает Музей краеведения. Изначально, он открывался как музей Ростова-на-Дону. Менялись условия, появились экспонаты, касающиеся Ростовской области. И сегодня это краеведческий музей всего донского региона. Кстати, на прошлой неделе мы объявили о сборе музейных экспонатов. Надеюсь, что ростовчане откликнутся и поделятся с нами ценной информацией и вещами.

Замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова (справа) и член общественной палаты Ростова Елена Смирнова. Фото: Кристина Круговых

«Я ПОДАРЮ ЭТОТ СНАРЯД МУЗЕЮ»

- Елена Петровна, не превратится ли этот сбор экспонатов в склад ненужных вещей?

- Помните знаменитое: «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Мы можем предвидеть будущее только, исходя из сегодняшнего дня и оглядываясь назад. И эта фраза четко решается в музейных просторах: именно там хранится память нашего прошлого.

Принимать и определять ценность того или иного экспоната будет экспертная группа, созданная Управлением культуры. На базе музея «Россия - моя история» нам выделили помещения, и сегодня там организуем первые выставки. Если будет очень много экспонатов, то будем использовать и его площадку для проведения выставок.

К тому же объявлен конкурс на капитальный ремонт в помещениях на улице Социалистической, 77. Городская Дума выделила для этого средства. Этот ремонт рассчитан на девять месяцев. И мы будем использовать помещения для организации выставок, пока не завершим ремонт на улице Московской, 72.

- То есть сейчас в музей на улице Шолохова, можно приносить те самые экспонаты для будущего музея города, так?

- Все правильно. Кстати, хотела ответить тем, кто думает, что можно нести все, что ни попадя. Да, если вы принесете такое, эксперты вам откажут. Но ведь в это время вы поднимете историю своей семьи, вспоминаете, что было у вас в доме. Да хоть утюг, которым прабабушка гладила одежду.

У меня, например, есть снаряд, который попал в наш двор, не разорвался и был в десяти метрах от порога. Когда отец в послевоенное время потом делал летнюю кухоньку, то выкопал его. И я подарю этот снаряд музею.

А одна семья пообещала отдать сигареты - 1901 или 1905 годов выпуска. Экспонатом может быть все: и пишущая машинка, которую вы сейчас днем с огнем не найдете, и швейная машинка марки «Зингер», и мебель, и одежда. Причем под каждый экспонат, который вы приносите, должно быть приложено описание. Для нас также будет интересно, если у кого-то сохранилась документальная хроника, фильмы, даже личные документальные записи.

Я, к слову, на днях подошла к председателю городской Думы Зинаиде Васильевне Неярохиной и предложила ей подарить музею костюм, в котором она в первый раз вступала в звании главы города. Ведь это тоже очень важная вещь!

- Безусловно!

- Хочу сказать, что в прошлом году открылся музей комплекс «Самбекские высоты». Там объединены выставка экспонатов и мультимедийное представление о тех событиях, которые происходили. И сегодня мы можем воспользоваться их опытом в создании музея Ростова. При создании нашего музея мы также будем использовать различные формы для подачи истории донской столицы. Музей должен аккумулировать исторические материалы о нашем городе.

Вдохновитель музея истории города Елена Смирнова. Фото: Кристина Круговых

РОСТОВСКАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕДАЛА ГРАВЮРЫ

- Елена Николаевна, то есть вы не будете ограничиваться одним помещением?

- Если будет, что размещать и использовать, то мы не ограничимся на одном помещении. Должна сказать, что Алексей Валентинович Логвиненко еще в апреле объявил, что выбрано порядка 13 объектов культурного наследия, которые расположены в центре города. Их можно отреставрировать и использовать для размещения различных социальных объектов.

- Вот мы говорим: приносите, приносите! А основной-то костяк уже заложен?

- Да. Мы уже начали выставлять картины донских художников. Семья Скнарина передала гравюры. От одного из ростовских заводов есть музей космонавтики, который сейчас находится в стадии оформления документов. Мы очень в тесном взаимодействии и с Музеем краеведения. Сейчас, на этапе создания, они нам подсказывают. И в дальнейшем, я думаю, мы будем тесно сотрудничать.

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