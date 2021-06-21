Арт-пространства решили не создавать в ростовских переходах

В Ростове решили не делать арт-пространство в переходах Фото: "КП" Архив

В Ростове было принято решение не проводить выставки в подземных пешеходных переходах. Об этом сообщили на заседании круглого стола в пресс-центре «АиФ-Ростов».

Предложение проводить выставки в переходах было выдвинуто профессором Академии архитектуры Вячеслав Козлов. Он посчитал, что наиболее уместно это будет сделать в переходе на Ворошиловском проспекте. Там можно было бы, по его мнению, выставлять картины на школьную тематику. Она хорошо бы подходила к мозаике на стенах перехода.

Но председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Иван Грунский оказался против. Он предположил, что для организации выставок может понадобиться охрана. Кроме того, в большинстве своем, люди в переходах всегда спешат и им не до выставок.

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