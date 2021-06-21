Музей Ростова откроется в "доме с ангелами" после реставраци

Музей Ростова расположится в доме Кисина Фото: "КП" Архив

Власти донской столицы приняли решение сделать музей истории Ростова в «доме с ангелами», который расположен на улице Московской, 72.

- В настоящее время уже готовятся документы, а в августе на заседании городской думы планируется выделить деньги на разработку проекта реконструкции здания, которое является объектом культурного наследия, - сообщила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Цена билетов для посещения музея в настоящее время пока остается неизвестной, также как концепция и состав экспозиции. Как отметили в мэрии - говорить об этом рано.

Планируется, что проектно-сметная документация будет полностью готова в течение года после того, как будет принято положительное заключение государственной экспертизы. После этого сразу начнутся работы по реконструкции и реставрации. Их планируют закончить в июне-июле 2022 года.

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На реконструкцию здания потребуются деньги.