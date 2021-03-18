В Ростове власти планируют разместить городской музей в доходном доме Кисина

Здание давно нуждается в ремонте. Фото: wikipedia.org

Власти донской столицы взялись за работу над проблемным зданиями, расположенными в историческом центре Ростова. Доходный дом Кисина планируют превратить в городской музей. Такой вопрос рассматривался в ходе совещания в мэрии.

- Отремонтировать это здание за счет собственных средств мы не сможем, - сказал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас доходный дом Кисина, находящийся на улице Московской,72, находится в аварийном состоянии. Здание давно нуждается в ремонте. В некоторых помещениях нужно заменить коммуникаций, электропроводку, окна и прочее. Сложности в ремонте могут возникнуть еще и из-за того, что это исторический объект. Если реконструкция все же будет проведена, то реставраторам придется с особой тщательностью приводить в порядок фасад.

Напомним, доходный дом Емельянова в Ростове продали за 62 миллиона рублей.

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