В донской столице кладоискатели испортили внутреннее убранство дома

Кладоискатели по кусочкам разносят "Дом Кисина" Фото: "КП" Архив

В Ростове кладоискатели пытаются отыскать сокровища в "Доме Кисина".

Нежилой старинный особняк уже не в первый раз подвергается налетам. В связи с этим заявление в полицию подал председатель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

По информации портала levencovka.ru, кладоискатели срывают старинный паркет и выламывают подоконники, все это они делают в поисках золота буржуазии. Стоит также отметить, что в доме поселились бомжи. Маргиналы устроили из старинного особняка ночлежку с туалетом прямо в комнатах.

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Особняк XIX века, в котором собирались разместить музей города, могут отдать под снос.

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