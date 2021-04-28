В Ростове отреставрируют еще шесть исторических зданий

В Ростове отреставрируют шесть зданий
Фото: "КП" Архив
Власти города совместно с местными жителями приняли решение, о том, какие здания должны быть отреставрированы в ближайшее время. В первую очередь будут отремонтированы шесть объектов, которые признаны культурным наследием.
- Уже выделены средства на прохождение проверки достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по этим зданиям, - написал глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
В список реставрируемых зданий вошли:
1. «Дом с ангелами», который находится на улице Московской, 72. В будущем планируется в этом здании создать городской музей.
2. Особняк Г.Ф. Трестера, расположенный на улице Серафимовича, 95. Напомним, что он был построен еще в самом начале ХХ века. В настоящее время этот дом находится в аварийном состоянии.
3. Историческое здание, находящееся на улице Социалистической, 36. До революции оно принадлежало выходцу из Германии Георгию Фридриховичу Динцеру.
4. Доходный дом Гутермана, который расположен в переулке Соборном, 8.
5. Старинный особняки на улице 20-я Линии, 11/22
6. Старинный особняк, расположенный на улице Шаумяна, 58.
Теперь предстоит разработка проектно-сметной документации для реконструкции этих зданий. Глава администрации отметил, что слаженная работа городской власти, депутатского корпуса и общественности позволит сохранить уникальность донской столицы.
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