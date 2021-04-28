В Ростове объекты культурного наследия будут сдавать по рублю за 1 кв. метр

Новый владелец должен будет сделать капитальный ремонт Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Объекты культурного наследия Ростова начнут сдавать в аренду на льготных условиях. Так, плата за один квадратный метр составит один рубль. Однако новый владелец должен будет сделать капитальный ремонт. За эти изменения в порядок передачи построек уже проголосовали депутаты гордумы.

Предполагается, что договор аренды намерены составлять на 49 лет. Первые два года бизнесмен будет работать с проектно-сметной документацией, согласует ее. После этого в течение 5 лет он обязан обновить здание. Напомним, речь идет о постройках, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

При этом передавать помещения в субаренду власти разрешат только в том случае, если все условия будут выполнены. Кроме того, нового владельца объекта могут лишить льгот, если найдут нарушения.

Ранее администрация донской столицы выставила на торги помещения в Доме Сагировых и Доходном доме Роева