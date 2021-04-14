Помещения в двух старинных зданиях Ростова отдадут в аренду

Квадратные метры планируют предоставить для коммерческого использования Фото: Василий Вахрин

Власти Ростова выставили на аукцион право аренды помещений в двух старинных зданиях. Торги должны провести 11 мая. Информация об этом появилась сегодня, 14 апреля, на сайте городской администрации.

Одно из помещений находится в Доме Сагировых, на 1-ой Майской, 2/28. Другое - в Доходном доме Роева, его еще называют Домом Бабиевой. Адрес этой постройки - Газетный, 54. Оба здания - объекты культурного наследия. Квадратные метры планируют предоставить для коммерческого использования.

Также в прошлом месяце стало известно о судьбе еще семи исторических зданий. В них могут разместить социальные объекты или учреждения культуры.