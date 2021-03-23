У ростовских властей появились планы на исторические здания

Сейчас ростовчане внимательно следят за всеми решениями властей относительно таких построек Фото: https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8896/124188/

Власти Ростова сегодня сообщили о планах на некоторые исторические здания. Так в постройках могут разместить социальные объекты или учреждения культуры.

Если говорить более конкретно, то подобное решение может коснуться объектов, которые накануне осмотрела выездная комиссия. Дома расположены преимущественно в центральной части города: это Московская, 72, Соборный, 8/15, Станиславского, 36 и 39, Серафимовича, 95, Шаумяна, 58 и 20-я линия, 11/22.

- Наша задача - сохранить историческую среду и дать ей новую жизнью. Однако для проектирования реконструкции и реставрации нужно сначала определить, какие именно социальные объекты будут располагаться в зданиях, - прокомментировал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что все семь указанных зданий являются объектами культурного наследия. Сейчас ростовчане внимательно следят за всеми решениями властей относительно таких построек.

Так накануне власти порадовали жителей еще одной важной новостью – местную больницу №4 ждет капитальное обновление. Спустя 140 лет здание наконец приведут в порядок.

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