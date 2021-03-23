После проверки в ростовском «Дома актера» возбудили уголовное дело

О «Доме актера» заговорили после жалобы жильцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

После проверки ростовского «Дома актера» возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Об этом только что сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

- Установим всех причастных к преступлению. После этого сделаем все необходимое для того, чтобы восстановить права граждан, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

О «Доме актера» заговорили после жалобы жильцов, ростовчане рассказали о состоянии здания на одном из федеральных каналов. Дело в том, что объект культурного наследия уже время не видел ремонта. Люди буквально опасаются за свою жизнь и здоровье - в помещениях по стенам распространилась плесень, в полах – дыры. На призыв о помощи оперативно отреагировали в Следкоме. Александр Бастрыкин поставил задачу выяснить, что в действительности происходит в пятиэтажке и кто в этом виноват.

О том, что будет с «Домом актера» в будущем нельзя сказать наверняка, но ростовчане все же надеются на лучшее и ждут обновления. При удачном стечение обстоятельств, здание могло бы получить вторую жизнь. Например, как постройки горбольницы №4. Медучреждение капитально отремонтируют впервые за 140 лет.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.