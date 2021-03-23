Ростовскую горбольницу №4 приведут в порядок впервые за 140 лет

Городскую больницу ждет масштабное обновление Фото: http://www.xn--4-7sbadig4anlufaewr1gxe4b.xn--p1ai/obshchie-svedeniya.html

В Ростове впервые за 140 лет приведут в порядок горбольницу №4. Все расчеты должны подготовить к ноябрю 2021 года. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер донской столицы.

- Поликлинику и стационар открыли в 1881 году. Мы впервые проведем комплексный капремонт, - написал Алексей Логвиненко.

Он пояснил, что из-за пандемии медучреждение перепрофилировали в госпиталь, поэтому обновление временно отложили, просто не было финансирования. Однако некоторые средства – 11 миллионов рублей - все же выделили в декабре 2020 года. После этого провели торги и нашли подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию.

Городская больница – объект культурного наследия, поэтому масштабное преображение коснется не только ее внешнего вида. Здание будет оснащено «современным медицинским оборудованием», - пообещал сити-менеджер.

Параллельно в ростовчане следят за судьбой еще одного исторического объекта. О «Доме актера» заговорили после того, как его жильцы выступили с жалобой на федеральном канале. Люди рассказали об аварином состоянии легендарной пятиэтажки и признались, что боятся за свое здоровье в таком помещении. Теперь условия в «Доме актера» проверят следователи.

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