Игорь Гамула: Творческие планы? Украл, выпил - в тюрьму!

25 Июль 11:57 2018-07-25T17:28:55+03:00

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28 июля в 21.30 ФК "Ростов" откроет сезон-2018/2019 домашним матчем против "Ахмата" на "Ростов-Арене". В преддверии старта чемпионата своими ожиданиями с радио "Комсомольская правда" поделился Игорь Гамула - экс-главный тренер "Черноморца" и ФК "Ростов", обладатель Кубка СССР-81 в составе ростовского СКА, ныне футбольный эксперт.

- Игорь Васильевич, здравствуйте. Новый футбольный сезон уже не за горами. Как выступит "Ростов", есть предчувствие?

- Ожидания самые оптимистичные. Не хотелось бы, чтобы получилось как в прошлом году, когда ждали счастья до последнего тура. Надеюсь, как и все, что команда не даст поводов для переживаний. Чтобы народ не сидел "на нервяке", а радовался новому стадиону, хорошей игре и успешному результату. Такое у меня пожелание "желто-синим".

- На сборах в Австрии "Ростов" одержал одну победу, а в заключительном матче и вовсе был разгромлен "Хайдуком" - 0:4. Не тревожно?

- Смотря, какие задачи ставит тренер перед командой. Чтобы понимать, надо находиться внутри коллектива. Зачастую футболисты играют на сборах, находясь под нагрузками. Что касается результатов, то, понятно, что победить хочется в любой игре. Но, повторюсь, каждый тренер решает разные задачи на определенном этапе подготовки.

- Исходя из прошлого сезона, какую вообще игру ставит "Ростову" Валерий Карпин? На что делает акцент?

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий КарпинФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- На быструю атаку - в основном, через фланги, где защитники действуют по всей бровке. К обороне относится внимательно - команда играет в пять защитников. Футболисты используют продольные передачи, под которые активно открывается Алексей Ионов. Это хорошо, когда команда не катает мяч поперек поля, а старается быстро переходить центр поля и атаковать. Такой футбол по душе болельщикам.

- В команде три игрока сборной Исландии, плюс приобретены два шведа - Салетрос и Хаджикадунич. С чем связан акцент на этот трансферный рынок?

Новичок команды - швед Антон СалетросФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- А раньше в "Ростове" было много африканцев, помните? Видимо, главному тренеру импонирует скандинавский, силовой и прагматичный футбол, поэтому и появляются футболисты из этих стран. Нападающий Сигурдарсон очень хорошо впереди цепляется за мячи, пара Сигурдссон-Ингасон в центре обороны действует надежно.

Исландец Сверрир Ингасон - оплот обороны "желто-синих"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Не знаю, в каком состоянии приехали шведы, но на минувшем чемпионате мира они выступили хорошо. Так что посмотрим, как они все будут взаимодействовать - недолго ждать осталось. Самое главное, чтобы селекционная работа приносила пользу клубу.

- Несмотря на трудности с арендой (по разным оценкам, сумма составляет в районе 300 млн рублей в год), команда все же будет играть на "Ростов-Арене". Как восприняли эту новость?

- Новость - супер! Уверен, болельщики будут ходить на новый стадион! Ожидаю, что на матч с "Ахматом" придет не меньше 30-ти тысяч зрителей. Конечно, команда должны выступать на "Ростов-Арене". Иначе - зачем ее строили?

После чемпионата мира "Ростов-Арене" примет матчи "желто-синих"Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Какие ваши творческие планы, Игорь Васильевич?

- Да как обычно: украл, выпил - в тюрьму!

НА ЗАМЕТКУ

ФК «Ростов» на сборах в Австрии

29.06.2018: "Ростов" - «Партизан» - 2:0 (Мирзов, Калачев)

2.07.2018: "Ростов" - «Раднички» - 1:1 (Ионов, с пенальти)

5.07.2018: "Ростов" - «Тренчин» - 1:1 (Панюков)

14.07.2018: "Ростов" - «Славия» - 1:2 (Шомуродов)

19.07.2018 "Ростов" - «Хайдук» - 0:4.

Итого: одна победа, две ничьи, два поражения.

"Желто-синие" получили жаркую пощечину от "Хайдука" - 0:4Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Состав ФК «Ростов» в матче с «Хайдуком»: Абаев (Песьяков, 46) - Логашов (Щадин, 46), Ингасон (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Вилюш, 46), Паршивлюк - Юсупов (Скопинцев, 84), Гацкан, Салетрос (Шомуродов, 63), Ионов (Трошечкин, 75) - Мирзов (Зуев, 64), Сигурдарсон (Калачев, 46).

Запасные: Айдаров, Бобен, Гулиев, Макеев, Майер, Плиев, Сапета.

Игорь Гамула оценил игру "Ростова" под руководством Валерия Карпина 00:00 00:00

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Календарь матчей ФК "Ростов" в сезоне-2018/2019 ищите здесь.