Стадион, парки, дороги: Что останется в Ростове после чемпионата мира по футболу

26 Июль 01:00 2018-07-25T17:59:29+03:00

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На прошлой неделе глава администрации Ростова-на-Дону дал большую пресс-конференцию, во время которой подвел итоги подготовки и проведения в донской столице чемпионата мира по футболу. Получение статуса города-организатора ЧМ-2018 дало мощный импульс развитию южной столицы. Перед Ростовом стояла амбициозная задача не просто встретить гостей с донским гостеприимством, создать комфортные условия для проживания, познакомить с культурой и традициями казаков, но и удивить настолько, чтобы у них возникло желание рассказать о Ростове и вернуться сюда. Получилось? Наверное, да. В Интернете можно найти огромное количество роликов, сделанных иностранными журналистами и блогерами. Что лукавить, приятно видеть неподдельное восхищение просторами Тихого Дона, Турецкой крепостью в Азове и мозаикой Ростова-на-Дону. Мало того, инфраструктура, созданная к чемпионату, будет служить жителям десятилетия.

ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018 РОСТОВ ПОСЕТИЛИ СВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ

- Ростов впервые принимал такое масштабное мероприятие, и подготовка к нему тоже была грандиозной, - сказал во время пресс-конференции Виталий Кушнарев. - Все отметили, что Ростов кардинально изменился к чемпионату мира: новая инфраструктура, новые спортивные объекты, реконструкция улиц, комфортная городская среда. Донская столица вышла на международный уровень. Наш город во время чемпионата посетили более 100 тысяч иностранных болельщиков, которые прилетали к нам из разных точек земного шара. И все они отметили красоту и южный колорит Ростова, а также безопасность и высокий уровень организации.

Виталий Кушнарев подробно рассказал о наследии ЧМ-2018. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Спортивная инфраструктура, которая была создана, позволит донской столице принимать другие спортивные мероприятия российского и мирового масштаба. В частности, в сентябре на «Ростов-Арене» сборная России проведет товарищеский матч с Чехией, готовясь к основным играм Лиги наций УЕФА, сообщили в РФС. Напомним, Лига наций УЕФА служит неким отборочным турниром перед играми чемпионата Европы, обеспечивая выход в финал лучшим сборным.

Ростов также примет футбольный турнир «Кожаный мяч». Уже известно, что в финальном этапе примут участие 76 команд-победителей региональных отборочных соревнований. В донскую столицу приедут около 1 200 юных спортсменов.

Иностранные гости были в восторге от донского гостеприимства. Фото: пресс-служба губернатора РО

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ УБИРАЛИ 40 РАЗ В ДЕНЬ

Чтобы город выглядел опрятным, в историческом центре донской столицы провели капитальный ремонт 342 многоквартирных домов, а до конца нынешнего года приведут в порядок 87 фасадов. Преобразились центральные улицы: Большая Садовая и Пушкинская. Помимо озеленения, установили новую уличную мебель различной конфигурации (из дерева, металла и камня), появились современные малые архитектурные формы и велопарковки.

Привели в порядок зеленые зоны отдыха. В частности, в парке культуры и отдыха имени Островского появился детский игровой комплекс, адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями. В парке имени Горького, помимо ремонта инженерных коммуникаций, провели благоустройство, открыли детскую площадку.

Для поддержания чистоты в дни проведения чемпионата мира был разработан комплексный план, в трех районах - Ленинском, Кировском и Пролетарском - было использовано рекордное количество сил и средств. Бригады мастеров чистоты убирали закрепленные участки до 40 (!) раз в день, то есть фактически работа не прекращалась. Одновременно специальные машины курсировали по разработанным маршрутам.

- Я сам ежедневно выезжал, проводил совещания на местах. Могу сказать, что схема себя оправдала, в Ростове было чисто. Теперь перед нами стоит задача сохранить и использовать полученный опыт, - отметил Виталий Кушнарев. - Сейчас работаем в штатном режиме, но стараемся удержать взятую планку.

На Садовой высадили сотни деревьев, установили новую мебель. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

НОВЫЕ РЕАНИМОБИЛИ И МОДУЛЬНЫЙ БЛОК

- Медицина сработала четко и оперативно. Все, что приобрели, используется, - подчеркнул глава администрации города.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 приобретено было современное оборудование на полмиллиарда рублей, в том числе модульный инфекционный блок для больницы №1 имени Н.А. Семашко. Это особая гордость, так как он пока единственный в России, федеральные власти впоследствии хотят использовать полученный донскими медиками опыт. Инфекционный блок состоит из пяти «мельцеровских боксов» на восемь коек, а также блока инфекционной реанимации на три койки и противошоковой палаты. Здесь же провели ремонт помещений инфекционного, терапевтического отделений и травмпункта.

Для больницы скорой медицинской помощи закупили компьютерный и магнитно-резонансные томографы, а также модуль для размещения МРТ.

А в городской больнице №20 сделали капитальный ремонт системы вентиляции в детском инфекционном отделении и баклаборатории, после чего установили новое оборудование. Также в Ростове теперь 53 новых автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе шесть реанимобилей.

Перед ЧМ-2018 в Ростове сделали ремонт сразу в нескольких больницах. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В дни матчей на стадионе «Ростов-Арена» и фестиваля болельщиков работали реанимационные общепрофильные бригады. Одновременно была организована работа медицинского пункта на перехватывающей парковке (территория старого аэропорта). В общей сложности была оказана помощь 100 иностранным болельщикам и даже проведена диагностика одного футболиста. Стоит ли говорить, что работали медики фактически круглосуточно?

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И НАСТРОЕНИЕ

«Ростов пел и плясал», - это про дни проведения чемпионата мира по футболу. Городским властям удалось создать праздничную атмосферу, особый спортивный дух чувствовался во всем. Символику ЧМ-2018 и Забиваку использовали на рекламных конструкциях, в видеороликах, объемно-пространственных композициях. Световые консоли с Забивакой установили на центральных улицах и мостах города. А еще были сотни флаговых композиций и рекламных конструкций. Общее настроение поддерживалось на фестивале болельщиков, в парках Ростова-на-Дону, где проходили концерты, выступления, состязания.

- Особая благодарность - нашим волонтерам, - сказал во время пресс-конференции Виталий Кушнарев. - Городских волонтеров было почти 1 400 человек, они оказывали огромную помощь туристам, болельщикам, работали на основных объектах. Недавно на Театральной площади прошло финальное мероприятие для волонтеров, на котором губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил их. Ребята на деле доказали, что донской регион - хлебосольный, гостеприимный, здесь рады приезжим. Они выполнили задачи на отлично.

ТРАНСПОРТ

Полученный опыт организации шаттлов (бесплатные автобусы для болельщиков), несомненно, теперь будет использован в общественном транспорте. Перед ЧМ-2018 в донской столице создали городской центр управления перевозок (он не закрывается, продолжает работать), который курировал движение транспорта. По итогам проведения пяти матчей шаттлами, которые курсировали по семи маршрутам, было перевезено свыше 200 тысяч человек. Был организован дополнительный транспорт по доставке маломобильных групп к стадиону.

Перед ЧМ-2018 в городе была осуществлена масштабная модернизация подвижного состава пассажирского транспорта. В 2017-2018 годах приобрели 200 единиц автобусов большой вместимости (из них 75 единиц автобусов марки «МАЗ» и 75 марки «НЕФАЗ», работающих на дизельном топливе с экологическим двигателем Евро-5, и 50 единиц автобусов марки «НЕФАЗ», работающих на газомоторном топливе).

В целях развития экологически чистого транспорта за счет средств, предоставленных в 2016-2017 годах, приобретено 30 единиц новых трамваев модели «СИТИ СТАР» Тверского вагоностроительного завода. Важно добавить, что это самое масштабное обновление трамвайного парка города Ростова-на-Дону за последние 25 лет.

РЕКОРДНЫЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ

Развитие транспорта и дорог стали приоритетной задачей для Ростова. Особое внимание уделялось территории в зоне стадиона: это реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Ворошиловского, строительство улицы от южного подъезда до Левобережной, капитальный ремонт автодороги Левобережная - Чемордачка.

На дороги направили рекордные 2 млр рублей. Фото: пресс-служба губернатора РО

Донская столица вошла в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Городу было выделено рекордное финансирование в объеме 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей из федерального бюджета и 1 млрд рублей из областного бюджета.

До начала матчей чемпионата мира были выполнены работы по ремонту дорожных объектов, задействованных в качестве основных и резервных маршрутов клиентских групп и спецавтотранспорта ФИФА. В результате в городе были приведены в порядок все магистрали, мало того, дорожники дали гарантию и по мере необходимости устраняют дефекты.

ДОСЛОВНО

«Мы заработали бесценный опыт»

- Мы заработали очень много, есть вещи, которые невозможно оценить в денежном выражении. Мы получили бесценный, колоссальный опыт проведения соревнований такого уровня. Это трудно перевести в деньги, это виртуальная оценка доходов.

В буквальном смысле никто еще не занимался подсчетами, но те объекты, которые мы получили, попали в копилку Ростова-на-Дону. Это и аэропорт «Платов» мирового уровня, и новые дороги. А на развитие улично-дорожной сети были направлены рекордные 2 миллиарда рублей. Я даже перед коллегами из других городов Ростовской области чувствовал себя неудобно, так как деньги отдали только нам, а остальным муниципалитетам пришлось ужиматься. Но надо понимать, что именно в Ростове проходили матчи.

А как преобразилась левобережная зона! Проведена реконструкция Ворошиловского моста, построены развязки, современные эстакады, развороты. Целый комплекс. Раньше на южном подъезде люди часами стояли в пробках, теперь все летает... Это все остается, будет служить десятилетиями.

(Виталий Кушнарев, отвечая на вопрос «Сколько Ростов заработал на ЧМ-2018?»)

Парк "Левобережный" открыли за месяц до ЧМ-2018. Фото: пресс-служба губернатора РО

КОНКРЕТНО

Реализованные в Ростове-на-Дону крупные проекты

* Завершена реконструкция южного подъезда и участка вокруг стадиона «Ростов-Арена». Дорожники успели в срок. В результате пропускная способность увеличилась до 120 тысяч авто в сутки.

* На южном подъезде выполнен капитальный ремонт участка у памятника «Тачанка»: заменили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы и флагштоки.

* Рядом со стадионом «Ростов-Арена» открылся парк «Левобережный», который во многом можно назвать уникальным и единственным в своем роде по оформлению и местоположению. На месте, где ранее рос камыш, появились разнообразные зоны отдыха, спортивные площадки, проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки.

Гребной канал был реконструирован. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

* Реконструкция Гребного канала «Дон» - долгожданное и знаковое событие для нашего города. Обновленный Гребной канал - спортивный объект нового поколения, сочетающий условия для подготовки профессиональных спортсменов и активного досуга горожан.

* После капремонта открыли Богатяновский источник (официально памятное место «Богатый источник»). Территория была полностью отреставрирована, причем подпорные стенки, декоративные арки, экран постамента - все это сделано из формовочного кирпича ручной работы.

* Завершена реконструкция площади Советов, где заменили тротуарную плитку, выполнили устройство и облицовку подпорных плит, провели капитальный ремонт знаменитого фонтана «Львы», который расположен в восточной части площади.

* Проведен капитальный ремонт Казанской лестницы по переулку Газетному.

КСТАТИ

Как планируют использовать стадион «Ростов-Арена»

Как известно, стадион был возведен в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона специально к чемпионату мира в России. У него есть несколько особенностей. Из-за сложного рельефа и близости к реке строителям пришлось создавать намывной шестиметровый слой песка. Само футбольное поле представляет собой своеобразный «слоеный пирог»: внизу - бетонная плита, на ней - щебеночное основание, затем - дренажная система, а вверху - натуральный газон. Специалисты ФИФА подтвердили, что поле одно из лучших в России.

А трибуны расположены таким образом, что на стадионе нет «мертвых зон». Первые ряды близко находятся к полю. Вместе с тем, благодаря особой конструкции и углу наклона верхние ярусы максимально приближены к полю. Оттуда открывается прекрасный вид на поле.

Новый стадион на левом берегу. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

После ЧМ-2018 стадион станет домашним для ФК «Ростов». Планируется проводить там не только матчи футбольного клуба «Ростов», но и специальные нематчевые пресс-конференции, встречи с болельщиками, благотворительные мероприятия. Не исключено проведение спортивных соревнований различного уровня, а также концертов, выставок, фестивалей, мероприятий, связанных с праздничными и памятными датами.