С Днем рождения, Вика: Самой сексуальной блондинке России исполняется 35 лет

26 Июль 12:20 2018-07-26T12:50:31+03:00

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В четверг, 26 июля, свой день рождения отмечает самая сексуальная блондинка России — ростовчанка Виктория Лопырева. Красавица почти неделю готовилась к этом событию, репетируя с подругами. Ее Инстаграм пестрит фото, сделанными из окна частного самолета или с бокалом игристого в приятной компании. На этот раз в день праздника Виктория решила рассказать о своем секрете успеха:

lopyrevavika За кого болеем сегодня?

- Я всегда любила День Рождения больше, чем любой другой праздник и всегда его отмечаю, - призналась она. - Именно в этот день я подвожу итоги, строю новые планы и начинаю отсчет нового года - моего года! И, если оглянуться, то с уверенностью могу сказать, что этот год стал самым важным в моей жизни во всех отношениях и я благодарна Всевышнему и каждому человеку, который встретился на моем пути - за урок, за опыт, за эмоции...

lopyrevavika I demand unconditional love and complete freedom. Too complicated. V

Кроме того, ростовчанка написала:

- Плохих и хороших людей не бывает, они нам просто даны для разного и выполняют свою миссию в нашей жизни. Одно могу сказать точно: я никогда ни с кем не соревнуюсь, кроме себя самой... и это дает мне огромную силу добиваться тех целей, которые я перед собой ставлю. А поддержка близких и любимых позволяет не забыть о том, что я все-таки деееевочка. И я от всей души хочу пожелать всем девочкам, чтобы они продолжали мечтать, ведь мечты сбываются - я это точно знаю...

lopyrevavika Attending the red carpet with @nikolaibaskov in #Moscow V

Пост красавицы всего за три часа собрал больше 43 тысяч лайков. Поклонники поздравляют Викторию с юбилеем.

- С днем рождения, Виктория! Всего вам самого хорошего, здоровья, счастья и большой любви!

Другая на свой манер добавила:

- Каждая женщина прежде всего должна мечтать стать супругой замечательного, любимого человека и матерей очаровательных детей! А, таких с вами я не вижу. Поэтому я Вам не завидую!

lopyrevavika Boat life V

Однако пока неизвестно как поздравит свою невесту «Золотой Голос России» Николай Басков. На его День рождения красавица привезла огромный букет цветов и спела песню-поздравление в дуете прямо в аэропорту. А вот сам Николай, который достаточно активен в социальных сетях, пока молчит на тему праздника любимой женщины.

- Возможно, готовит сюрприз, - предполагают поклонники.

Другие уверены: «У пары не все гладко». Ведь сразу после ЧМ-2018 - на котором Виктория работала в должности самого красивого посла мундиаля, она уехала отдыхать не с любимым, а с подружками. Да и Николай, если верить его видео-историям в Инстаграм, весело проводит время в ночных клубах с различными красотками.

Пара, которая должна была пожениться в минувшем году пока, никак не комментирует происходящее в их жизни. Но некоторые поклонники переживают, что опубликованная красоткой сразу после помолвки знаменитая фраза из кавказской пленицы «Свадьбы не будет!» все-таки в этом случае может оказаться пророческой.

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Сама же Виктория уже выложила видео со своими подругами - на нем они подарили красавице охапку воздушных шаров и спели «Happy birthday».

- У меня лучшие подружки в мире, - подписала Лопырева. - И первый день моего Дня рождения - всегда девичник. Это будет горячоооо... (подробности)

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Виктория Лопырева отметила 33-летие в купальнике с декольте до талии

Очередной день рождения Вика встретила в Греции: модель провела его на яхте в Эгейском море. Лопырева сфотографировалась в красном бикини, танцуя на палубе белоснежной посудины. Дизайнерский купальник блондинки, украшенный прозрачными вставками, привел в полный восторг подписчиков ее Инстаграма. (подробности)