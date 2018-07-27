В Ростове-на-Дону врачи помогли стать мамой женщине с уникальным и очень страшным диагнозом

27 Июль 12:03 2018-07-30T10:55:58+03:00

За роды Евгении А. не хотели браться ни в одном роддоме

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«О родах даже не думайте, исход у них в любом случае будет фатальным», - такой приговор Евгении А. вынесли еще много лет назад. Диагноз, приведший к запрету на беременность, звучит непонятно и пугающе: «Мезенхимальная врожденная тромбоцитопатическая коагулопатия», а в жизни означает, что при любом порезе или повреждении сосудов остановить кровь - огромная проблема. Она может течь и час, и два. Бывало и такое, что Жене заклеивали рану пластырем, через два дня снимали его – и кровотечение возобновлялось.

- Ужасом обернулась простая операция по удалению миндалин, Жене тогда было 13 лет, - говорит мама роженицы Елена Козыренко. – Кровь не могли остановить 14,5 часов, это были самые страшные часы в моей жизни. К счастью, тогда врачам удалось ее спасти. Конечно, я знала, что беременность – огромный риск, но своего единственного ребенка поддержала. Видела, как она хочет стать мамой. И знаю, насколько важно каждой женщине родить малыша.

Роды через естественные пути грозили Евгении повреждением сосудов, сильной кровопотерей и смертью, кесарево сечение – тем же исходом. В роддомах за такой тяжелый случай браться не хотели.

- Мне сразу в консультации ЦГБ сказали: если кто-то и поможет тебе, только в областном роддоме номер 2, - волнуется, снова переживая те страшные дни, Женя. – Сюда везут самых тяжелых женщин со всей области – и с больным сердцем, и почками, и сахарным диабетом, и астмой, и даже онкологией.

Мама Жени - Елена Козыренко (справа): Моя благодарность врачам не знает границ!Фото: Оксана АРТЕМОВА

Женю госпитализировали в роддом в 38 недель и начали серьезную подготовку. Несколько раз собирали консилиумы. Над тяжелым случаем думали реаниматологи, кардиологи, нефрологи, анестезиологи, акушеры-гинекологи. На помощь коллегам приехал Владимир Степанович Шамрай, заведующий гематологическим отделением Ростовской областной клинической больницы. Было принято решение вводить препараты, которые поспособствуют лучшей свертываемости крови.

- У нас всё было готово на случай возможного кровотечения, но, конечно, мы очень волновались, как любые нормальные люди, - говорит акушер-гинеколог Марина Юрьевна Порываева. – Диагноз у Жени редкий и серьёзный, мы тщательно прорабатывали все возможные риски и осложнения. Во время операции (которая, кстати, длилась всего 40 минут – ред.) применяли аппаратную реинфузию: когда кровь из операционной раны фильтруется специальным прибором и собственные эритроциты пациента тут же вводятся через вену, чтобы избежать переливания донорской крови и восполнить кровопотерю.

К счастью, операция прошла на пять с плюсом. Сейчас мама и малышка Варя (3700 гр. и 53 см) чувствуют себя хорошо.

- Благодарность моя врачам, конечно, не знает границ. Спасибо, что дали возможность почувствовать себя мамой!

*Имена героев изменены с целью сохранения врачебной тайны*