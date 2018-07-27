2018-07-30T10:55:58+03:00
Общество

Вы это видели: По улицам Волгодонска бегает Человек-паук

Супергерой вытворяет такие трюки, что аж дух захватывает [видео трюков]
Ольга ГОПАЛО
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Это не самый смелый кадр супер-героя. Фото: предоставлено Устарханом Бекмурзаевым.Это не самый смелый кадр супер-героя. Фото: предоставлено Устарханом Бекмурзаевым.
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В городе атомщиков - Волгодонске Ростовской области, по улицам бегает супергерой. Фотографии Человека-паука, который вытворяет трюки не хуже киношного персонажа, стали появляться в Сети. Вот он - то на высоте птичьего полета держится за мост, то уже парит в небе. Газете «Комсомольская правда-Ростов» удалось отыскать загадочного героя, которым пестрит Сеть.

Им оказался Устархан Бекмурзаев - сварщик по образованию, каскадер по призванию. Молодой парень уже умудрился поставить рекорд России, разом перемахнув через головы десяти человек. Увидев такое, даже видавший вид ведущий первого канала и шоу «Я могу» Леонид Якубович не смог сдержать эмоций и не испугавшись сам встал в шеренгу добровольцев.

От таких трюков дух захватывает. Фото: предоставлено Устарханом Бекмурзаевым.

От таких трюков дух захватывает. Фото: предоставлено Устарханом Бекмурзаевым.

- Сейчас я работаю аниматором Человек-паук, - признался сайту rostov.kp.ru Устархан Бекмурзаев. - Да и, вообще подхожу под этого персонажа. Чтобы добавить образу изюминку, иногда проворачиваю подобные трюки. Честно, многие удивляются и говорят, что я поднял им настроение. А ребятишки, завидев меня, во весь голос кричат: «Человек-паук». А уж селфи с моим героем совсем привычное зрелище.

Известно, что после того, как парень попал на Первый канал, он какое-то время поработал каскадером в столице, а сейчас вот вернулся домой.

- Я пришел на эту программу, чтобы доказать: человек может даже летать, если этого очень захочет, - рассказал эквилибрист-самоучка. - Главное - верить в себя. Когда мне было семь лет, умер отец. Я понял: чтобы помогать матери, нужно стремиться самостоятельно идти к целям. На самом деле, быть каскадером — это моя мечта. Я учился трюкам на улицах, в парках, на бетонках, а зимой - с высоты прыгал на сугробы: это были мои маты. Мама боялась, что я стану инвалидом. Но никого не слушал: был уверен в себе и что когда-то будет то, о чем мечтаю.

Spider-Man Parkour /Russia 2018.Человек-Паук Волгодонске

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- На этой сцене реально воплотилась фраза «я могу», - не мог сдержать эмоций Леонид Аркадьевич. - Он самостоятельно тренировался и научился делать то, что показал. Он сам сказал себе: я могу, и сделал это.

После этого ведущий пообещал замолвить словечко о донском самородке перед президентом ассоциации каскадеров, чтобы тот оценил талант ростовского сварщика. А победителю в качестве приза вручил диплом и пятьдесят тысяч рублей. (Подробности)

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