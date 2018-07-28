Формула 1 Гран-при Венгрии: квалификация, результаты, участники
Сегодня, 28 июля, на автодроме Хунгароринг прошла квалификация 12-го этапа Формулы 1: Гран-при Венгрии, результаты квалификации. Поул-позишн (пятый в сезоне, - прим. авт.) выиграл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон (Мерседес).
Гран-при Венгрии: тройка лидеров. Фото: Твиттер Формулы 1Фото: СОЦСЕТИ
Формула 1 Гран-при Венгрии: результаты квалификации:
Поул-позишн: Хэмилтон (1:35,658)
2. Боттас (отставание - 0,260)
3. Райкконен (0,528)
4. Феттель (0,552)
5. Сайнс (1,085)
6. Гасли (1,933)
7. Ферстаппен (2,374)
8. Хартли (2,470)
9. Магнуссен (4,200)
10. Грожан (4,935)
11. Алонсо (-)
12. Риккардо (0,784)
13. Хюлкенберг (0,848)
14. Эриксон (1,417)
15. Стролл
16. Вандорн
17. Леклер
18. Окон
19. Перес
20. Сироткин
После 11-ти этапов в личном зачете лидирует Льис Хэмилтон (Мерседес) - 188 очков, на второй месте Себастьян Феттель (Феррари) - 171 очков, на третьем - Кими Райкконен (Феррари) - 131 очко.
ФАКТЫ О ТРАССЕ
Место проведения: Будапешт (Венгрия).
Трасса: Хунгароринг.
Проводится: с 1986 года.
Длина круга: 4,381 км.
Дистанция гонки: 70 кругов.
Рекорд трассы: Михаэль Шумахер (1.19,071) - 2004 год.
ПОБЕДИТЕЛИ ГОНОК В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ
Гран-при Австралии - Феттель.
Гран-при Бахрейна - Феттель.
Гран-при Китая - Риккардо.
Гран-при Азербайджана - Хэмилтон.
Гран-при Испании - Хэмилтон.
Гран-при Монако - Риккардо.
Гран-при Канады - Феттель.
Гран-при Франции - Хэмилтон.
Гран-при Австрии - Ферстаппен.
Гран-при Великобритании - Феттель.
Гран-при Германии - Хэмилтон.
ДОСЛОВНО
"У Хэмилтона очень правильный настрой"
Тото Вольф, руководитель Mercedes Motosport:
- Какой настрой у Льюиса Хэмилтона? Очень правильный! - сказал Тото Вольф на встрече с журналистами. - Мерседес ведет самую тяжелую за последнее время схватку за титул, потому что наши соперники две фантастические команды – Red Bull Racing и Ferrari. Но Льюис всегда предельно искренен. Он открыто демонстрирует свои эмоции, следовательно, вам, журналистам, есть о чем писать. Я в таком подходе не вижу ничего плохого.
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