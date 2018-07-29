2018-07-30T10:55:58+03:00
Спорт

Формула 1 Гран-при Венгрии 2018: прямая онлайн-трансляция гонки 29 июля

Прямая онлайн-трансляция Гран-при Венгрии 2018 Формулы 1
Максим КАДАЕВОльга ЧЕПУРНАЯ
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Мерседес Люьиса Хэмилтона был самым быстрым в квалификации. Фото: Formula1.comМерседес Люьиса Хэмилтона был самым быстрым в квалификации. Фото: Formula1.com
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29 июля на автодроме Хунгароринг пройдет 12-й этап гонок Формулы 1 - Гран-при Венгрии 2018, прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Формула 1 Гран-при Венгрии: прямая трансляция

Прямая трансляция начнется 29 июля в 15:50 на телеканале "Матч!".

Накануне в Хунгароринге прошла квалификация Гран-при Венгрии. Места распределились следующим образом.

Формула 1 Гран-при Венгрии: результаты квалификации:

Льюис Хэмилтон (в центре) и его партнер по Мерседесу Вальттери Боттас (слева) празднуют успех в квалификации. Фото: Formula1.com

Льюис Хэмилтон (в центре) и его партнер по Мерседесу Вальттери Боттас (слева) празднуют успех в квалификации. Фото: Formula1.com

Поул-позишн: Хэмилтон (1:35,658)

2. Боттас (отставание - 0,260)

3. Райкконен (0,528)

4. Феттель (0,552)

5. Сайнс (1,085)

6. Гасли (1,933)

7. Ферстаппен (2,374)

8. Хартли (2,470)

9. Магнуссен (4,200)

10. Грожан (4,935)

11. Алонсо (-)

12. Риккардо (0,784)

13. Хюлкенберг (0,848)

14. Эриксон (1,417)

15. Стролл

16. Вандорн

17. Леклер

18. Окон

19. Перес

20. Сироткин

Гонка в Хунгароринге обещает стать увлекательной. Фото: Formula1.com

Гонка в Хунгароринге обещает стать увлекательной. Фото: Formula1.com

РАСКЛАД СИЛ

После 11-ти этапов в личном зачете лидирует Льис Хэмилтон (Мерседес) - 188 очков, на второй месте Себастьян Феттель (Феррари) - 171 очков, на третьем - Кими Райкконен (Феррари) - 131 очко.

ФАКТЫ О ТРАССЕ

Трасса в Хунгароринге. Фото: Formula1.com

Трасса в Хунгароринге. Фото: Formula1.com

Место проведения: Будапешт (Венгрия).

Трасса: Хунгароринг.

Проводится: с 1986 года.

Длина круга: 4,381 км.

Дистанция гонки: 70 кругов.

Рекорд трассы: Михаэль Шумахер (1.19,071) - 2004 год.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОНОК В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ

Гран-при Австралии - Феттель.

Гран-при Бахрейна - Феттель.

Гран-при Китая - Риккардо.

Гран-при Азербайджана - Хэмилтон.

Гран-при Испании - Хэмилтон.

Гран-при Монако - Риккардо.

Гран-при Канады - Феттель.

Гран-при Франции - Хэмилтон.

Гран-при Австрии - Ферстаппен.

Гран-при Великобритании - Феттель.

Гран-при Германии - Хэмилтон.

Гран-при Венгрии.

Поул-позишн Льюиса Хэмилтона и реакция Мерседеса на победу в квалификации. Lewis Hamilton seals his fifth pole of 2018 and his sixth overall at the Hungaroring #HungarianGP #F1 https://t.co/TkZ522i6z8

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