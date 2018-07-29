Формула 1 Гран-при Венгрии 2018: прямая онлайн-трансляция гонки 29 июля
29 июля на автодроме Хунгароринг пройдет 12-й этап гонок Формулы 1 - Гран-при Венгрии 2018, прямая онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.
Формула 1 Гран-при Венгрии: прямая трансляция
Прямая трансляция начнется 29 июля в 15:50 на телеканале "Матч!".
Накануне в Хунгароринге прошла квалификация Гран-при Венгрии. Места распределились следующим образом.
Формула 1 Гран-при Венгрии: результаты квалификации:
Льюис Хэмилтон (в центре) и его партнер по Мерседесу Вальттери Боттас (слева) празднуют успех в квалификации. Фото: Formula1.com
Поул-позишн: Хэмилтон (1:35,658)
2. Боттас (отставание - 0,260)
3. Райкконен (0,528)
4. Феттель (0,552)
5. Сайнс (1,085)
6. Гасли (1,933)
7. Ферстаппен (2,374)
8. Хартли (2,470)
9. Магнуссен (4,200)
10. Грожан (4,935)
11. Алонсо (-)
12. Риккардо (0,784)
13. Хюлкенберг (0,848)
14. Эриксон (1,417)
15. Стролл
16. Вандорн
17. Леклер
18. Окон
19. Перес
20. Сироткин
Гонка в Хунгароринге обещает стать увлекательной. Фото: Formula1.com
РАСКЛАД СИЛ
После 11-ти этапов в личном зачете лидирует Льис Хэмилтон (Мерседес) - 188 очков, на второй месте Себастьян Феттель (Феррари) - 171 очков, на третьем - Кими Райкконен (Феррари) - 131 очко.
ФАКТЫ О ТРАССЕ
Трасса в Хунгароринге. Фото: Formula1.com
Место проведения: Будапешт (Венгрия).
Трасса: Хунгароринг.
Проводится: с 1986 года.
Длина круга: 4,381 км.
Дистанция гонки: 70 кругов.
Рекорд трассы: Михаэль Шумахер (1.19,071) - 2004 год.
ПОБЕДИТЕЛИ ГОНОК В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ
Гран-при Австралии - Феттель.
Гран-при Бахрейна - Феттель.
Гран-при Китая - Риккардо.
Гран-при Азербайджана - Хэмилтон.
Гран-при Испании - Хэмилтон.
Гран-при Монако - Риккардо.
Гран-при Канады - Феттель.
Гран-при Франции - Хэмилтон.
Гран-при Австрии - Ферстаппен.
Гран-при Великобритании - Феттель.
Гран-при Германии - Хэмилтон.
Гран-при Венгрии.
Поул-позишн Льюиса Хэмилтона и реакция Мерседеса на победу в квалификации. Lewis Hamilton seals his fifth pole of 2018 and his sixth overall at the Hungaroring #HungarianGP #F1 https://t.co/TkZ522i6z8