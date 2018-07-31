Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин о беременности молодой супруги: Вот уж «вдул так вдул»

31 Июль 11:25 2018-07-31T12:07:21+03:00

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Последний пост наставника ФК «Ростов» Валерия Карпина в Instagram вызвал ироничную улыбку у фолловеров. Он выложил очень милую фотографию с молодой красавицей-супругой, которая находится в интересном положении. Судя по всему, карточка из серии "семейный снимок на долгую память" была сделана на свадьбе дочери тренера. Всю это идиллию Валерий Карпин прокомментировал следующим образом: «Вот уж «вдул так вдул (куча веселых смайликов) уже совсем скоро ждут бессонные ночи, а в моем возрасте это уже вредно».

Как вы понимаете, комментарии не заставили себя ждать.

- Валерий, подскажите для общего развития - откуда цитата закавыченная, - ехидно поинтересовались одни.

- Пошловатенько...но прикольно, - написали другие.

- Валерий Георгиевич, а жена знает о вашей цитате к этой фотографии, - спросили третьи.

Ну, а остальные просто от всей души поздравили любимца с ожидаемым пополнением: «Здоровья вам, вашей семье, и конечно же здоровья будущей маме и малышу!», «А про бессонные ночи наверно преувеличиваете, будут беречь ваш сон и нервы, у вас и так 23 «ребенка» в Ростове!», «Ой, какая классная новость, здоровья!», «А Валера молодец».

vgkarpin Вот уж вдул так вдул

Напомним, стильный и импозантный 49-летний Валерий Карпин женат уже в третий раз. У его молодой супруги - эстонской певицы Дарьи Гордеевой есть дочка Анна, которой сейчас восемь лет. У самого тренера также есть две дочери от прежних браков. О поле будущего ребенка пока сообщений не поступало, да и какая разница, главное - здоровья маме и малышу, а папе терпения!

vgkarpin Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал НЕмолодой папа

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