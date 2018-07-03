2018-11-01T14:12:03+03:00
Здоровье

Поликлиники АВЕНЮ: Будьте здоровы! А если что, мы рядом!

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Поликлиники АВЕНЮ: Будьте здоровы! А если что, мы рядом!.

16 лет на рынке медицинских услуг

Работают: с 2002 года

Количество филиалов: 9

Команда специалистов: более 100 опытных врачей, 16 из них - кандидаты медицинских наук

Главное отличие - много филиалов в спальных районах города

Дело чести. Доктора "Авеню" не навязывают дополнительных услуг

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Начинали свою деятельность под именем «Группа медицинских компаний med-161.ru». В 2016-м провели ребрендинг и теперь известны как «Поликлиники АВЕНЮ». За 16 лет клиники «Авеню» посетили 300 тыс. человек.

В каждом медицинском центре объединили: врачей различных специальностей, современную диагностику (УЗИ, кольпоскопия, СМАД, ЭКГ, Холтер и др.), лабораторные исследования.

Гордость АВЕНЮ - лаборатория. Высокоточные импортные анализаторы, качественные реагенты и профессиональные лаборанты позволяют быстро и точно выполнить большой спектр исследований. Средний срок выдачи результатов - 1-2 дня.

Стены клиники украшены граффити и панорамами городов. В кабинетах - сплит-системы, а в зонах ресепшн - плазменные телевизоры.

Для удобства пациентов работает колл-центр компании, накануне визита - СМС-напоминание о приеме.

https://avenumed.ru/

Колл-центр: 8-928-111-22-11.

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