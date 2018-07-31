Специализированная клиника «Варикозанет»: Здоровье ваших ног
Федеральной сети «Варикозанет» не более 3 лет
Количество филиалов: 9
Команда ростовского филиала: до 7 человек, ведущий специалист - хирург-флеболог с 30-летним стажем
Главное отличие: лечение варикоза лазером (ЭВЛК)
Клиника «Варикозанет» специализируется на лечении варикозного расширения вен нижних конечностей и применяет эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК). Лазер воздействует на пораженную вену через прокол на коже, без общего наркоза и разрезов. Срок самой операции - не более получаса.
Богатый опыт врачей флебологов, работающих в клинике, позволяет оказывать квалифицированную помощь в самых сложных случаях.
В стоимость лазерной операции включены предоперационные анализы, лазерная операция ЭВЛК, послеоперационное компрессионное белье. Сопровождение пациента после операции происходит в течение года с периодическими осмотрами в клинике.
До конца августа для новых пациентов клиники «Варикозанет» действуют специальные условия. Первичный прием хирурга флеболога, включая консультацию врача и УЗИ обеих ног за 990 рублей.
Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно без перерывов и выходных
Клиника «Варикозанет»
г. Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, 44/55
(вход ул. Пушкинская, 55)
Тел. (863) 322-61-20
На правах рекламы