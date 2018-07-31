2018-08-01T16:41:36+03:00
Здоровье

Специализированная клиника «Варикозанет»: Здоровье ваших ног

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Федеральной сети «Варикозанет» не более 3 лет

Количество филиалов: 9

Команда ростовского филиала: до 7 человек, ведущий специалист - хирург-флеболог с 30-летним стажем

Главное отличие: лечение варикоза лазером (ЭВЛК)

Клиника «Варикозанет» специализируется на лечении варикозного расширения вен нижних конечностей и применяет эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК). Лазер воздействует на пораженную вену через прокол на коже, без общего наркоза и разрезов. Срок самой операции - не более получаса.

Богатый опыт врачей флебологов, работающих в клинике, позволяет оказывать квалифицированную помощь в самых сложных случаях.

В стоимость лазерной операции включены предоперационные анализы, лазерная операция ЭВЛК, послеоперационное компрессионное белье. Сопровождение пациента после операции происходит в течение года с периодическими осмотрами в клинике.

До конца августа для новых пациентов клиники «Варикозанет» действуют специальные условия. Первичный прием хирурга флеболога, включая консультацию врача и УЗИ обеих ног за 990 рублей.

Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно без перерывов и выходных

Клиника «Варикозанет»

www.varikozanetrostov.ru

г. Ростов-на-Дону

пр. Буденновский, 44/55

(вход ул. Пушкинская, 55)

Тел. (863) 322-61-20

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