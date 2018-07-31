31 Июль 15:04 2018-08-01T16:41:29+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/662511" frameborder="0"></iframe> Ветеринарные клиники «Центр»: Жизнь – бесценна.

12 лет на рынке ветеринарных услуг

Опыт работы с 2006 года

Количество филиалов: 2

Команда специалистов: более 30 квалифицированных сотрудников, из них: 1 – доктор наук и 5 - кандидаты наук

Главное отличие: первая в России клиника, сертифицированная по системе менеджмента качества

Ветеринарным клиникам «Центр» в Ростове на Дону в 2018 году двенадцать лет!

Именно у нас впервые появился аппарат УЗИ экспертного класса, стали работать узкие специалисты. У нас первых в Ростове появились отделения анестезиологии и интенсивной терапии, а также цифровой стоматологический кабинет для животных. Круглосуточно ведется прием экстренных пациентов. В наших клиниках внедрена электронная система документооборота, которая позволяет сохранять и вести историю болезни животных. Мы принимаем участие в программах помощи бездомным животным. Именно ветеринарные клиники «Центр» стали первыми в стране клиническими филиалами факультета ветеринарной медицины ДонГАУ. На базе клиник «Центр» впервые появились Южно-Российская ветеринарная школа интернов, школа заводчиков собак и кошек.

В клинике работают обладатели высших наград в области ветеринарии – премий «Золотой скальпель».

Время работы:

прием терапевтов и узких специалистов

9-30 - 22-00 ежедневно, без перерыва

оказание экстренной помощи и прием в стационар

22-00 - 9-30

Клиники «Центр»

г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 106/43

г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д.30

Тел. (863) 292-65-37, (928) 621-65-65

Сайт: http://vetcentr.com

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