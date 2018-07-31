Ветеринарные клиники «Центр»: Жизнь – бесценна
Ветеринарные клиники «Центр»: Жизнь – бесценна.
12 лет на рынке ветеринарных услуг
Опыт работы с 2006 года
Количество филиалов: 2
Команда специалистов: более 30 квалифицированных сотрудников, из них: 1 – доктор наук и 5 - кандидаты наук
Главное отличие: первая в России клиника, сертифицированная по системе менеджмента качества
Ветеринарным клиникам «Центр» в Ростове на Дону в 2018 году двенадцать лет!
Именно у нас впервые появился аппарат УЗИ экспертного класса, стали работать узкие специалисты. У нас первых в Ростове появились отделения анестезиологии и интенсивной терапии, а также цифровой стоматологический кабинет для животных. Круглосуточно ведется прием экстренных пациентов. В наших клиниках внедрена электронная система документооборота, которая позволяет сохранять и вести историю болезни животных. Мы принимаем участие в программах помощи бездомным животным. Именно ветеринарные клиники «Центр» стали первыми в стране клиническими филиалами факультета ветеринарной медицины ДонГАУ. На базе клиник «Центр» впервые появились Южно-Российская ветеринарная школа интернов, школа заводчиков собак и кошек.
В клинике работают обладатели высших наград в области ветеринарии – премий «Золотой скальпель».
Время работы:
прием терапевтов и узких специалистов
9-30 - 22-00 ежедневно, без перерыва
оказание экстренной помощи и прием в стационар
22-00 - 9-30
Клиники «Центр»
г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 106/43
г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, д.30
Тел. (863) 292-65-37, (928) 621-65-65
Сайт: http://vetcentr.com
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