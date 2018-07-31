Клиника репродукции «Геном Дон»: передовые технологии и врачи высшей категории
Клиника репродукции «Геном Дон»: передовые технологии и врачи высшей категории.
Около 10 лет на рынке медицинских услуг
Работают: с 2009 года, реконструкция – в 2014
Количество филиалов: 1
Команда специалистов: врачи высшей категории, к.м.н.
Главное отличие: специализируются на диагностике и лечении бесплодия, ЭКО по ОМС
Клиника репродукции «Геном-Дон» входит в ведущую федеральную сеть медицинских центров репродуктивных технологий и ЭКО.
«Геном Дон» располагает передовым оборудованием экспертного класса, что позволяет обеспечивать наилучшее качество диагностики, лечения гинекологических патологий, женского и мужского бесплодия. Диагностика проводится при помощи кольпоскопии, гистероскопии, диагностической лапароскопии, оценки проходимости маточных труб, ЭКГ, расширенной спермограммы. Ведущие специалисты центра – врачи высшей и первой категорий, кандидаты медицинских наук с опытом работы более 10 лет.
В 2014 году «Геном Дон» переехал в новое просторное здание на площади 2-й пятилетки, в котором созданы комфортные условия для пациентов. Оборудованы современная операционная и стационарное отделение.
Клиника репродукции «Геном Дон»
https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/
Ростов-на-Дону,
улица Шеболдаева, 97/2
+7 (863) 295-35-80
+7 (863) 295-35-81
8-800-333-94-92
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