31 Июль 15:40 2018-08-01T16:41:22+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/662514" frameborder="0"></iframe> Клиника репродукции «Геном Дон»: передовые технологии и врачи высшей категории.

Около 10 лет на рынке медицинских услуг

Работают: с 2009 года, реконструкция – в 2014

Количество филиалов: 1

Команда специалистов: врачи высшей категории, к.м.н.

Главное отличие: специализируются на диагностике и лечении бесплодия, ЭКО по ОМС

Клиника репродукции «Геном-Дон» входит в ведущую федеральную сеть медицинских центров репродуктивных технологий и ЭКО.

«Геном Дон» располагает передовым оборудованием экспертного класса, что позволяет обеспечивать наилучшее качество диагностики, лечения гинекологических патологий, женского и мужского бесплодия. Диагностика проводится при помощи кольпоскопии, гистероскопии, диагностической лапароскопии, оценки проходимости маточных труб, ЭКГ, расширенной спермограммы. Ведущие специалисты центра – врачи высшей и первой категорий, кандидаты медицинских наук с опытом работы более 10 лет.

В 2014 году «Геном Дон» переехал в новое просторное здание на площади 2-й пятилетки, в котором созданы комфортные условия для пациентов. Оборудованы современная операционная и стационарное отделение.

Клиника репродукции «Геном Дон»

https://rostov-na-donu.genom-eko.ru/

Ростов-на-Дону,

улица Шеболдаева, 97/2

+7 (863) 295-35-80

+7 (863) 295-35-81

8-800-333-94-92

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