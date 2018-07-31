31 Июль 15:50 2018-08-03T10:10:19+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/662515" frameborder="0"></iframe> ООО «Стоматологический центр «Династия-С».

5лет на рынке стоматологических услуг

Работают с 2013 года

Количество филиалов: 1

Команда специалистов - более 12-ти; высококвалифицированные стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортодонты, стоматологи-ортопеды, зубные врачи и зубные техники

Главное отличие - превосходный результат за разумные деньги; гарантия на все услуги; абсолютно без боли

Прощай, бормашина! 5 привилегий частной стоматологии 00:00 00:00

Специалисты «Династии-С» всегда отвечают за качество своей работы. Результат - более 3000 благодарных пациентов в год и 100% положительных отзывов. Именно таких специалистов многие выбирают как семейных стоматологов.

«Династия-С» - клиника с давними семейными, династическими традициями.

Главное о центре:

- все виды стоматологических услуг;

- подходит для взрослых и детей;

- атмосфера спокойствия, гармонии и абсолютного доверия;

- ответственность за результат.

Главный врач Елена Скибинская - ведущий специалист в терапевтической стоматологии и лечении корневых каналов зуба. За ее плечами большой опыт успешного лечения самых сложных случаев. Настоящий профи в реставрации зубов при их частичном разрушении.

Здоровый разговор 00:00 00:00

В «Династии-С» стоматологов не боятся - им доверяют.

Стоматологический центр «Династия-С»

www.dinastia-s.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68/1

Тел: 322-04-02

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