ООО «Стоматологический центр «Династия-С»
ООО «Стоматологический центр «Династия-С».
5лет на рынке стоматологических услуг
Работают с 2013 года
Количество филиалов: 1
Команда специалистов - более 12-ти; высококвалифицированные стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортодонты, стоматологи-ортопеды, зубные врачи и зубные техники
Главное отличие - превосходный результат за разумные деньги; гарантия на все услуги; абсолютно без боли
Прощай, бормашина! 5 привилегий частной стоматологии
Специалисты «Династии-С» всегда отвечают за качество своей работы. Результат - более 3000 благодарных пациентов в год и 100% положительных отзывов. Именно таких специалистов многие выбирают как семейных стоматологов.
«Династия-С» - клиника с давними семейными, династическими традициями.
Главное о центре:
- все виды стоматологических услуг;
- подходит для взрослых и детей;
- атмосфера спокойствия, гармонии и абсолютного доверия;
- ответственность за результат.
Главный врач Елена Скибинская - ведущий специалист в терапевтической стоматологии и лечении корневых каналов зуба. За ее плечами большой опыт успешного лечения самых сложных случаев. Настоящий профи в реставрации зубов при их частичном разрушении.
Здоровый разговор
В «Династии-С» стоматологов не боятся - им доверяют.
Стоматологический центр «Династия-С»
www.dinastia-s.ru
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68/1
Тел: 322-04-02
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