31 Июль 15:56 2018-08-01T16:40:59+03:00

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/662519" frameborder="0"></iframe> Доктор Келлер: Любимая стоматология для всей семьи.

Более 5 лет плодотворной работы

Количество филиалов: 5 клиник в 3 городах: Ростов, Батайск, Таганрог

Команда – имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты

Главное отличие: Профессионализм докторов, современные методы эстетической стоматологии, беспроцентная рассрочка на лечение до 12 месяцев, гарантийный паспорт для каждого пациента.

Стоматология « Доктор Келлер» – одна из титулованных клиник Ростова-на-Дону. Она была признана «Лучшей стоматологией Дона» в 2017 году и два года подряд становилась победителем профессионального рейтинга StartSmile.

В клинике «Доктор Келлер» реализованы все инновации, которые появляются в сфере стоматологии в том числе лечение зубов во сне (под общим наркозом), лечение кариеса без сверления инновационной методикой "ICON" и многие другие. Предусмотрены окна для пациентов с острой болью и программа лечения для пациентов из других городов с адаптированным расписанием визитов и бесплатным проживанием.

Сегодня «Доктор Келлер» не только гарантирует высокое качество и безопасность лечения, но и выдает своим пациентам гарантийные паспорта.

Стоматология «Келлер»

https://denta-keller.ru/

8 800-500-18-28

г. Ростов-на-Дону:

пр. Стачки,150

ул. Большая Садовая, 8

бульвар Комарова, 7а/16а

г. Батайск, СЖМ, 86

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