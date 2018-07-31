Доктор Келлер: Любимая стоматология для всей семьи
Доктор Келлер: Любимая стоматология для всей семьи.
Более 5 лет плодотворной работы
Количество филиалов: 5 клиник в 3 городах: Ростов, Батайск, Таганрог
Команда – имплантологи, ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, детские стоматологи и терапевты
Главное отличие: Профессионализм докторов, современные методы эстетической стоматологии, беспроцентная рассрочка на лечение до 12 месяцев, гарантийный паспорт для каждого пациента.
Стоматология « Доктор Келлер» – одна из титулованных клиник Ростова-на-Дону. Она была признана «Лучшей стоматологией Дона» в 2017 году и два года подряд становилась победителем профессионального рейтинга StartSmile.
В клинике «Доктор Келлер» реализованы все инновации, которые появляются в сфере стоматологии в том числе лечение зубов во сне (под общим наркозом), лечение кариеса без сверления инновационной методикой "ICON" и многие другие. Предусмотрены окна для пациентов с острой болью и программа лечения для пациентов из других городов с адаптированным расписанием визитов и бесплатным проживанием.
Сегодня «Доктор Келлер» не только гарантирует высокое качество и безопасность лечения, но и выдает своим пациентам гарантийные паспорта.
Стоматология «Келлер»
8 800-500-18-28
г. Ростов-на-Дону:
пр. Стачки,150
ул. Большая Садовая, 8
бульвар Комарова, 7а/16а
г. Батайск, СЖМ, 86
На правах рекламы