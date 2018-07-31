2018-08-01T16:49:31+03:00
Здоровье

Медицинская клиника «Спасение»: эффективное лечение алкоголизма и наркомании

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Медицинская клиника «Спасение»: эффективное лечение алкоголизма и наркомании.

Работают с 2002 года

Количество филиалов: 2 –медицинская клиника «Спасение» и центр реабилитации «Спарта»

Команда: психиатры-наркологи, клинические психологи, психоаналитики

со стажем свыше 10 лет

Главное отличие клиники: применяют самую эффективную на сегодня программу в лечении зависимости во всем мире – «12 шагов».

В проект "Спасение" входит медицинская клиника «Спасение» и первый на Юге России 12 шаговый центр «Спарта», которые специализируются на лечении наркомании, алкоголизма, игромании.

Клиника «Спасение» — единственная на Юге России клиника, база которой позволяет комплексно использовать психотерапевтические и медицинские методы лечения химической зависимости. И имеет для этого все необходимые лицензии и сертификаты.

Наличие хорошо оснащенного круглосуточного медицинского стационара позволяет оказывать квалифицированную диагностику и лечение наркотической и алкогольной зависимости в любое время. Наркологи учреждения используют лучшие европейские методики, а также авторские программы, гарантирующие эффективное воздействие на организм и психику.

Проект "Спасение"

https://spasenie.clinic/

Ростовская область, Азовский район

хутор Курган, улица Береговая, д. 58-Б

Звоните нам в любое время на бесплатный номер

8 (800) 551-20-30

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