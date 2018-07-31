Медицинский центр «Ревиталь»: Современная медицина для красоты и здоровья
Больше 10 лет на рынке медицинских услуг
Работают: с 2008 года
Количество филиалов: 1
Команда специалистов: более 40 специалистов, врачи высшей категории, к.м.н., д.м.н
Главное отличие – многопрофильный медцентр с возможностью получения услуг по ОМС
Медицинский центр «Ревиталь Дон» предоставляет широкий спектр современных
медицинских услуг для взрослых и детей. Клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, что обеспечивает оперативность и точность постановки диагнозов, а также позволяет осуществлять экстренное и оперативное лечение с высокой эффективностью.
В поликлинике центра ведут прием профильные специалисты, работают отделения диагностики, терапии, хирургии, дневной и круглосуточный стационар. Опытные хирурги выполняют все виды операции в области урологии, гинекологии, сосудистой,
пластической и лазерной хирургии, офтальмологии и других. Имеется направление врачебной косметологии.
В медцентре также можно получить медицинские справки и санитарные книжки.
Клиника работает с 8 до 20 ежедневно, без перерывов и выходных.
Медицинский центр «Ревиталь Дон»
http://revitaldon.ru/
г. Ростов-на-Дону,
пер. Оренбургский, д. 31
Тел. (863) 243-66-90, (863) 231-21-21, (928) 77-77-492
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