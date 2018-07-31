Медицинский центр «Ревиталь»: Современная медицина для красоты и здоровья

31 Июль 16:00 2018-08-01T16:40:45+03:00

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Больше 10 лет на рынке медицинских услуг

Работают: с 2008 года

Количество филиалов: 1

Команда специалистов: более 40 специалистов, врачи высшей категории, к.м.н., д.м.н

Главное отличие – многопрофильный медцентр с возможностью получения услуг по ОМС

Медицинский центр «Ревиталь Дон» предоставляет широкий спектр современных

медицинских услуг для взрослых и детей. Клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, что обеспечивает оперативность и точность постановки диагнозов, а также позволяет осуществлять экстренное и оперативное лечение с высокой эффективностью.

В поликлинике центра ведут прием профильные специалисты, работают отделения диагностики, терапии, хирургии, дневной и круглосуточный стационар. Опытные хирурги выполняют все виды операции в области урологии, гинекологии, сосудистой,

пластической и лазерной хирургии, офтальмологии и других. Имеется направление врачебной косметологии.

В медцентре также можно получить медицинские справки и санитарные книжки.

Клиника работает с 8 до 20 ежедневно, без перерывов и выходных.

Медицинский центр «Ревиталь Дон»

http://revitaldon.ru/

г. Ростов-на-Дону,

пер. Оренбургский, д. 31

Тел. (863) 243-66-90, (863) 231-21-21, (928) 77-77-492

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