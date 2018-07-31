Стоматологическая клиника «Реноме»: Высокое искусство стоматологии
Работают с 2016 года
Количество филиалов: 1
Команда специалистов: до 10 опытных специалистов
Главное отличие - частная клиника с индивидуальным подходом к лечению, стоматологические услуги для беременных
Найти своего стоматолога, которому доверяешь на сто процентов, мечтают многие. Воплотить мечту многих о персональной стоматологии решили в стоматологической клинике «Реноме».
Индивидуальный подход специалистов к каждому пациенту - одно из главных преимуществ этой стоматологической клиники. Лечением ваших зубов занимаются по персональной программе, которую разрабатывает ваш стоматолог. Это касается и выбора материалов для лечения, и графика посещений врача.
Диапазон цен в стоматологической клинике «Реноме» позволяет выбрать лечение, приемлемое по стоимости. Для постоянных пациентов действует система скидок.
И главное - оснащена клиника самым современным оборудованием класса «премиум», использует стоматологические установки с функцией «Анти-СПИД» и «Анти-гепатит» и мощный микроскоп для лечения труднодоступных каналов.
Стоматологическая клиника «Реноме»
г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 50
8 (863) 260-22-22
8 (951) 50-77-111
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