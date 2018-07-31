Стоматологическая клиника «Реноме»: Высокое искусство стоматологии

31 Июль 16:00 2018-08-01T16:40:37+03:00

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Работают с 2016 года

Количество филиалов: 1

Команда специалистов: до 10 опытных специалистов

Главное отличие - частная клиника с индивидуальным подходом к лечению, стоматологические услуги для беременных

Найти своего стоматолога, которому доверяешь на сто процентов, мечтают многие. Воплотить мечту многих о персональной стоматологии решили в стоматологической клинике «Реноме».

Индивидуальный подход специалистов к каждому пациенту - одно из главных преимуществ этой стоматологической клиники. Лечением ваших зубов занимаются по персональной программе, которую разрабатывает ваш стоматолог. Это касается и выбора материалов для лечения, и графика посещений врача.

Диапазон цен в стоматологической клинике «Реноме» позволяет выбрать лечение, приемлемое по стоимости. Для постоянных пациентов действует система скидок.

И главное - оснащена клиника самым современным оборудованием класса «премиум», использует стоматологические установки с функцией «Анти-СПИД» и «Анти-гепатит» и мощный микроскоп для лечения труднодоступных каналов.

Стоматологическая клиника «Реноме»

http://renome.clinic/

г. Ростов-на-Дону, ул. Воровского, 50

8 (863) 260-22-22

8 (951) 50-77-111

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