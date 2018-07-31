Дорожная клиническая больница: Передовой опыт и вековые традиции!
Более 100 лет на рынке медицинских услуг
Работают с 1911 года
Количество специализированных центров при ДКБ: 6
Команда специалистов: 378, из них 4 доктора медицинских наук, 36 кандидатов медицинских наук, 3 доцента, 2 профессора, 5 заслуженных врачей РФ, 207 врачей высшей категории
Главное отличие - старейшая многопрофильная больница в городе
В структуру Дорожной клинической больницы входят несколько медицинских центров: сердечно-сосудистой хирургии, урологии, микрохирургии глаза, неврологический, отоларингологии, профпатологии, метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ».
Дорожная клиническая больница удостоена престижной международной премии «Профессия - Жизнь», дважды признана лучшей среди всех медучреждений ОАО «РЖД» и победителем в соревновании «За достижение наивысших экономических и производственных показателей». В 2014-м вошла в число лауреатов национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ».
Квалификация специалистов больницы и оборудование последнего поколения позволяют успешно проводить диагностику и лечение пациентов.
Дорожная клиническая больница
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92А
Телефон справочной службы 8 (863) 255-70-55;
https://www.dor-clinicrostov.ru/
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