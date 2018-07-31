Дорожная клиническая больница: Передовой опыт и вековые традиции!

Взгляд на проблему женский и мужской: бесплодие успешно лечится в клиниках Ростова-на Дону

Когда перед супружеской парой встает проблема бесплодия, максимум, что нам приходит в голову – проверить свое здоровье у профильного врача: женщина отправляется к своему гинекологу, мужчина – к урологу. Но!