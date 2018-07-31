31 Июль 15:00 2018-08-01T16:40:21+03:00

Забота о зрении – наша работа

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Работает с 2005 года

Количество филиалов: 6 по Ростову и РО.

Врачебный состав: 25 специалистов, в т.ч. высшей категории, кандидатов медицинских наук

Главное отличие: Интеграция в лечебный процесс опыт лучших офтальмологических школ России и зарубежья

«СОКОЛ» – специализированное офтальмологическое лечебное учреждение, специалисты которого занимаются восстановлением и коррекцией зрения, профилактикой глазных заболеваний. Центр располагает высококлассным оборудованием, необходимым для проведения:

современной компьютерной диагностики;

хирургического лечения катаракты, глаукомы, сетчатки, стекловидного тела и других глазных болезней;

лазерной коррекции зрения всеми доступными методами при близорукости, дальнозоркости и астигматизме;

лазерной терапии заболеваний сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты, макулодистрофии и диабетической ретинопатии;

профилактики глазных заболеваний у детей;

лечения всех видов косоглазия;

выполнения окулопластических операций

Клиника работает в системе ОМС, а так же в рамка ГЧП

Предоставляемые клиникой услуги признаны многими специалистами, а также пациентами эффективными, максимально безопасными и безболезненными.

Лечебно-диагностический центр «Сокол»

https://sokol-rostov.ru/

г. Ростов-на-Дону:

пер. Доломановский, 12а

ул. Буйнакская, 2

пр. Стачки, 215

Запись и консультации по телефону:

8-800-707-71-10

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