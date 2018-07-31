Лечебно-диагностический центр «Сокол»
Работает с 2005 года
Количество филиалов: 6 по Ростову и РО.
Врачебный состав: 25 специалистов, в т.ч. высшей категории, кандидатов медицинских наук
Главное отличие: Интеграция в лечебный процесс опыт лучших офтальмологических школ России и зарубежья
«СОКОЛ» – специализированное офтальмологическое лечебное учреждение, специалисты которого занимаются восстановлением и коррекцией зрения, профилактикой глазных заболеваний. Центр располагает высококлассным оборудованием, необходимым для проведения:
современной компьютерной диагностики;
хирургического лечения катаракты, глаукомы, сетчатки, стекловидного тела и других глазных болезней;
лазерной коррекции зрения всеми доступными методами при близорукости, дальнозоркости и астигматизме;
лазерной терапии заболеваний сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты, макулодистрофии и диабетической ретинопатии;
профилактики глазных заболеваний у детей;
лечения всех видов косоглазия;
выполнения окулопластических операций
Клиника работает в системе ОМС, а так же в рамка ГЧП
Предоставляемые клиникой услуги признаны многими специалистами, а также пациентами эффективными, максимально безопасными и безболезненными.
Лечебно-диагностический центр «Сокол»
г. Ростов-на-Дону:
пер. Доломановский, 12а
ул. Буйнакская, 2
пр. Стачки, 215
Запись и консультации по телефону:
8-800-707-71-10
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