"Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации "Гармония Равновесия" СКЖД

31 Июль 16:00 2018-08-03T10:41:43+03:00

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Работает: с февраля 2018 года как подразделение Дорожной клинической больницы

Количество отделений: 2

Команда специалистов: больше 10, возглавляет врач-эндокринолог высшей категории, к.м.н., главный внештатный эндокринолог ОАО «РЖД» Лала Юрьевна Шабанова.

Главное отличие – комплексный подход к восстановлению здоровья через знание эндокринологии, рефлексотерапии, физиотерапии и клинической психологии.

В Центре работают два отделения: эндокринологическое и отделение метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ».

– Мы открыли этот центр, чтобы помочь людям заботиться об их драгоценном здоровье, – объясняет Лала Юрьевна. – Мы помогаем справляться с недугами с помощью программ восстановления, очищения, омоложения, оздоровления и укрепления организма.

Отделения центра готовы предложить 18 эффективных программ, включая реабилитацию после инсультов, операций, ДЕТОКС очищение организма, эндоэкологическую реабилитацию, программы по снижению веса, лечебному голоданию, и др. В центре работают только высококлассные специалисты и установлено новейшее оборудование. Мы гарантируем вам безопасное лечение в комфортабельных санаторных условиях!

Отделение располагается в 15 минутах езды от Ростова – в центре г. Батайска.

Центр метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония равновесия»:

НУЗ ДКБ на станции Батайск ОАО "РЖД"

г. Батайск, ул. Куйбышева, д. 140

Тел. (928) 296-27-81, (961) 321-00-03

http://endokrinolog-dietolog.ru/

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