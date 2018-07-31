Сеть медицинских центров «Эталон»: «Улучшаем качество жизни!»
Работают в сфере диагностики более 10 лет
Количество филиалов: 2
Команда – заслуженные врачи и отличники здравоохранения РФ - неврологи и нейрохирурги, терапевты и кардиологи, травматологи и онкологи, рентгенологи и врачи УЗД, урологи и гинекологи, иммунологи и гематологи, диетологи и эндокринологи.
Главное отличие: оказание медицинской помощи высочайшего уровня доступной каждому
СМЦ «Эталон» – это сочетание новых технологий и проверенных методик. Это функциональная диагностика, выполненная на оборудовании экспертного класса лучшими специалистами и высококачественные лабораторные исследования, подтвержденные международной сертификацией ISO. Все это позволяет поставить точный диагноз, на основании которого врачи назначают корректное лечение и добиваются отличных результатов.
В «Эталоне» можно получить основной спектр диагностических услуг: МРТ, УЗИ, ЭКГ, урофлоуметрия, кольпоскопия, а также широчайших спектр медицинских анализов – от рутинных до редких генетических исследований.
Стоимость диагностики и лечения доступна всем слоям населения. Регулярные акции и комплексные скидки позволяют существенно сэкономить на диагностике и последующем лечении.
Сеть медицинских центров «Эталон»
МРТ диагностика
ул. Красноармейская, дом 220
Тел: 8 (863) 279-39-39,
8 (928) 296-19-44
8 (863) 310-10-35
УЗИ, прием анализов, консультативный прием
пр. Чехова, дом 84
Тел: 8 (863) 310-65-55
8 (863) 279-16-16,
8 (989) 622-07-07
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