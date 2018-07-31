2018-08-02T16:46:29+03:00
Здоровье

Сеть медицинских центров «Эталон»: «Улучшаем качество жизни!»

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Работают в сфере диагностики более 10 лет

Количество филиалов: 2

Команда – заслуженные врачи и отличники здравоохранения РФ - неврологи и нейрохирурги, терапевты и кардиологи, травматологи и онкологи, рентгенологи и врачи УЗД, урологи и гинекологи, иммунологи и гематологи, диетологи и эндокринологи.

Главное отличие: оказание медицинской помощи высочайшего уровня доступной каждому

СМЦ «Эталон» – это сочетание новых технологий и проверенных методик. Это функциональная диагностика, выполненная на оборудовании экспертного класса лучшими специалистами и высококачественные лабораторные исследования, подтвержденные международной сертификацией ISO. Все это позволяет поставить точный диагноз, на основании которого врачи назначают корректное лечение и добиваются отличных результатов.

В «Эталоне» можно получить основной спектр диагностических услуг: МРТ, УЗИ, ЭКГ, урофлоуметрия, кольпоскопия, а также широчайших спектр медицинских анализов – от рутинных до редких генетических исследований.

Стоимость диагностики и лечения доступна всем слоям населения. Регулярные акции и комплексные скидки позволяют существенно сэкономить на диагностике и последующем лечении.

Сеть медицинских центров «Эталон»

http://www.etalon-smc.ru/

МРТ диагностика

ул. Красноармейская, дом 220

Тел: 8 (863) 279-39-39,

8 (928) 296-19-44

8 (863) 310-10-35

УЗИ, прием анализов, консультативный прием

пр. Чехова, дом 84

Тел: 8 (863) 310-65-55

8 (863) 279-16-16,

8 (989) 622-07-07

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