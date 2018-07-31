2018-08-01T16:41:14+03:00
Здоровье

Центр косметологии DeL’Art: Знают все об индустрии красоты

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Работают с 2017 года

Количество филиалов: 1

Команда: врачи-косметологи, сертифицированные тренеры по инъекционным методикам и космецевтике

Главное отличие: команда профессионалов, работа на лучших и качественных косметических материалах

Лицензированный центр косметологии DeL’Art оказывает полный комплекс эстетических услуг в сфере инъекционной, лазерной и эстетической косметологии. Прием ведут врачи-косметологи, косметологи-эстетисты, специалисты по нитевым и лазерным технологиям, мастера массажа. Главный врач центра DeL’Art - врач-косметолог и челюстно-лицевой хирург Анна Маринчук - является еще и сертифицированным тренером по инъекционным методикам.

Специалисты центра DeL’Art знают все о современных тенденциях и технологиях в косметологии и применяют их в работе. Центр оснащен всем необходимым оборудованием и аппаратами. Массажные кабинеты оснащены качественными деревянными массажными столами, душевыми кабинами, полотенцами, системой кондиционирования.

Del'Art - команда профессионалов, увлеченных своим делом, которые знают все об индустрии красоты и умеют творить чудеса.

Центр косметологии Del'Art

http://www.del-art.ru/

г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 9/3 (клуб «Про фитнес», 3-й эт.)

Тел. (863) 270-09-21

What's App/Моб. 8(928) 270-09-21

Работает ежедневно с 9.00 до 21.00

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